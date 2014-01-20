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بالصور.. الشباب يزيح الهلال ويتربع على قمة التايكوندو

انتزع فريق الشباب للتايكوندو الصدارة من نظيره الهلال بعد تفوقه في منافسات الدرجة الأولى والشباب في البطولة التي اختتمت أمس في صالة الأمير فيصل بن فهد بالملز.

حضر البطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، العميد الركن، شداد بن طالع العمري، وأمين عام الاتحاد، سامي بن راشد الطلب، وشارك فيها 23 نادياً وهيئة، وأدار منافسات البطولة 32 حكماً.

وخطف فريق الشباب قمة الدرجة الأولى، وحل في الوصافة فريق أبها، فيما جاء الفرع ثالثاً، وحقق كأس الفريق المثالي نادي أشيقر، وكأس أفضل لاعب من نصيب محمد الشهري من نادي الفرع.

وعلى صعيد درجة درجة الشباب نال اللقب أيضاً نادي الشباب، وجاء فريق السلام في الوصافة، والهلال ثالثاً، فيما حل نادي الجبيل رابعاً، وكأس الفريق المثالي لأكاديمية النصر، وكأس أفضل لاعب للبطل العالمي محمد السويق من نادي السلام، وجائزة الروح القتالية للاعب الهلال ماجد سليم.

يذكر أن فريق الهلال كان يتصدر القمة بفارق النقاط، غير أن الحضور الشبابي اللافت أحدث الفارق وتراجع الهلال للوصافة في سلم الترتيب العام.

وأشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية، ثامر السعران، وتحكيمياً الدولي فايز السلولي، اللذان وجها شكرهما لرئيس الاتحاد العميد، شداد العمري، بعد أن تم تأمين كل الإمكانات التي تكفل النجاح على أرض الواقع، وكان من شأن ذلك مضاعفة التنافس بين الفرق المشاركة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور.. الشباب يزيح الهلال ويتربع على قمة التايكوندو
سبق

انتزع فريق الشباب للتايكوندو الصدارة من نظيره الهلال بعد تفوقه في منافسات الدرجة الأولى والشباب في البطولة التي اختتمت أمس في صالة الأمير فيصل بن فهد بالملز.

حضر البطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، العميد الركن، شداد بن طالع العمري، وأمين عام الاتحاد، سامي بن راشد الطلب، وشارك فيها 23 نادياً وهيئة، وأدار منافسات البطولة 32 حكماً.

وخطف فريق الشباب قمة الدرجة الأولى، وحل في الوصافة فريق أبها، فيما جاء الفرع ثالثاً، وحقق كأس الفريق المثالي نادي أشيقر، وكأس أفضل لاعب من نصيب محمد الشهري من نادي الفرع.

وعلى صعيد درجة درجة الشباب نال اللقب أيضاً نادي الشباب، وجاء فريق السلام في الوصافة، والهلال ثالثاً، فيما حل نادي الجبيل رابعاً، وكأس الفريق المثالي لأكاديمية النصر، وكأس أفضل لاعب للبطل العالمي محمد السويق من نادي السلام، وجائزة الروح القتالية للاعب الهلال ماجد سليم.

يذكر أن فريق الهلال كان يتصدر القمة بفارق النقاط، غير أن الحضور الشبابي اللافت أحدث الفارق وتراجع الهلال للوصافة في سلم الترتيب العام.

وأشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية، ثامر السعران، وتحكيمياً الدولي فايز السلولي، اللذان وجها شكرهما لرئيس الاتحاد العميد، شداد العمري، بعد أن تم تأمين كل الإمكانات التي تكفل النجاح على أرض الواقع، وكان من شأن ذلك مضاعفة التنافس بين الفرق المشاركة.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
04:46 PM

بالصور.. الشباب يزيح الهلال ويتربع على قمة التايكوندو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتزع فريق الشباب للتايكوندو الصدارة من نظيره الهلال بعد تفوقه في منافسات الدرجة الأولى والشباب في البطولة التي اختتمت أمس في صالة الأمير فيصل بن فهد بالملز.

حضر البطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، العميد الركن، شداد بن طالع العمري، وأمين عام الاتحاد، سامي بن راشد الطلب، وشارك فيها 23 نادياً وهيئة، وأدار منافسات البطولة 32 حكماً.

وخطف فريق الشباب قمة الدرجة الأولى، وحل في الوصافة فريق أبها، فيما جاء الفرع ثالثاً، وحقق كأس الفريق المثالي نادي أشيقر، وكأس أفضل لاعب من نصيب محمد الشهري من نادي الفرع.

وعلى صعيد درجة درجة الشباب نال اللقب أيضاً نادي الشباب، وجاء فريق السلام في الوصافة، والهلال ثالثاً، فيما حل نادي الجبيل رابعاً، وكأس الفريق المثالي لأكاديمية النصر، وكأس أفضل لاعب للبطل العالمي محمد السويق من نادي السلام، وجائزة الروح القتالية للاعب الهلال ماجد سليم.

يذكر أن فريق الهلال كان يتصدر القمة بفارق النقاط، غير أن الحضور الشبابي اللافت أحدث الفارق وتراجع الهلال للوصافة في سلم الترتيب العام.

وأشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية، ثامر السعران، وتحكيمياً الدولي فايز السلولي، اللذان وجها شكرهما لرئيس الاتحاد العميد، شداد العمري، بعد أن تم تأمين كل الإمكانات التي تكفل النجاح على أرض الواقع، وكان من شأن ذلك مضاعفة التنافس بين الفرق المشاركة.

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