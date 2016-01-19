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مفاجأة.. "النصر" يطلب من "أرسنال" استعارة "أوباميانغ"

نظير مبلغ 8 ملايين يورو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي النصر قد طلبت استعارة المهاجم الغابوني اوباميانغ حتى نهاية الموسم.

وبحسب ما نقلت صحيفة cbssports فإن إدارة أرسنال تود التخلص من راتب اللاعب الذي يبلغ 340 ألفًا إسترلينيًا في الأسبوع.

وقالت الصحيفة إنه في حال رغبة النصر شراء اللاعب فإنه سيكون نظير مبلغ 8 ملايين يورو.

وعانى أوباميانغ من عدة مشاكل صحية؛ حيث تعرض للإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة، حتى إنه عاد من صفوف منتخب بلاده المشارك في بطولة الأمم الأوروبية؛ حيث يخضع لفحوصات طبية في لندن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مفاجأة.. "النصر" يطلب من "أرسنال" استعارة "أوباميانغ"
سبق

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي النصر قد طلبت استعارة المهاجم الغابوني اوباميانغ حتى نهاية الموسم.

وبحسب ما نقلت صحيفة cbssports فإن إدارة أرسنال تود التخلص من راتب اللاعب الذي يبلغ 340 ألفًا إسترلينيًا في الأسبوع.

وقالت الصحيفة إنه في حال رغبة النصر شراء اللاعب فإنه سيكون نظير مبلغ 8 ملايين يورو.

وعانى أوباميانغ من عدة مشاكل صحية؛ حيث تعرض للإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة، حتى إنه عاد من صفوف منتخب بلاده المشارك في بطولة الأمم الأوروبية؛ حيث يخضع لفحوصات طبية في لندن.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
06:17 PM

مفاجأة.. "النصر" يطلب من "أرسنال" استعارة "أوباميانغ"

نظير مبلغ 8 ملايين يورو

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
1,663

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي النصر قد طلبت استعارة المهاجم الغابوني اوباميانغ حتى نهاية الموسم.

وبحسب ما نقلت صحيفة cbssports فإن إدارة أرسنال تود التخلص من راتب اللاعب الذي يبلغ 340 ألفًا إسترلينيًا في الأسبوع.

وقالت الصحيفة إنه في حال رغبة النصر شراء اللاعب فإنه سيكون نظير مبلغ 8 ملايين يورو.

وعانى أوباميانغ من عدة مشاكل صحية؛ حيث تعرض للإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة، حتى إنه عاد من صفوف منتخب بلاده المشارك في بطولة الأمم الأوروبية؛ حيث يخضع لفحوصات طبية في لندن.

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