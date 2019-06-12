الأكبر عالميًّا.. السعودية للصناعات العسكرية تشارك في "معرض باريس الجوي"

تستعرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تغطي وحدات أعمالها الأربع

تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في النسخة الـ53 من "معرض باريس الجوي" 2019م، الحدث العالمي الأبرز والأكبر من نوعه في قطاع الطيران وصناعات الفضاء، الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 23 يونيو 2019م في مركز معارض باريس لو بورجيه في العاصمة الفرنسية باريس، وسيفتتحه رسميًّا رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وتشارك SAMI في المعرض الذي سيحضره أعضاء من مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ومسؤولين من الإدارة العليا بالشركة؛ من خلال جناح داخلي وشاليه خارجي؛ لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات العسكرية، التي تغطي وحدات أعمالها الأربع، وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.

كما ستستكشف الشركة آفاق الفرص التجارية والاستثمارية وإمكانية عقد شراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة خلال هذا المعرض الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 350 ألف زائر و2.500 عارض سيطرحون أحدث حلول وتقنيات قطاع الدفاع.