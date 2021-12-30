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إمام الحرم يحث المصلين على الالتزام بالاحترازات الوقائية من كورونا

دعا الله قبل بدء صلاة الظهر أن يزيل الجائحة عن المسلمين والعالم

حثّ إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري المصلين والمعتمرين قبل البدء في أداء صلاة ظهر اليوم في ‫الحرم المكي الشريف بضرورة الأخذ بالأسباب والالتزام بالاحترازات الوقائية التي فرضتها الدولة للحفاظ على الصحة.

وقال الشيخ "الدوسري": إن سُنن الله في شرعه وكونه تحتم علينا الأخذ بالأسباب؛ فمن الديانة والحصافة الالتزام بكل إجراء يقي الإنسان من الأمراض والأوبئة والأدواء، مشيراً إلى أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى؛ فالله هو الذي خلق الأسباب والمسببات، فلا بد من التوازن بين المقامين، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اعقلها وتوكل".

وأضاف "الدوسري": حفاظاً على صحتكم وسلامتكم المؤمل منكم التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي تقررها الجهات المعنية من التباعد الجسدي والالتزام بالكمامة وترك المصافحة.

أشار إلى أن الله هو الذي ينزل الداء والدواء، وما رفع البلاء بمثل الدعاء، سائلاً الله أن يزيل عنا وعن المسلمين وعن العالم أجمع هذه الجائحة عاجلاً غير آجل.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إعادة الالتزام بلبس الكمامة والتباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة ابتداءً من الساعة السابعة صباح هذا اليوم الخميس.

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إمام الحرم يحث المصلين على الالتزام بالاحترازات الوقائية من كورونا
سبق

حثّ إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري المصلين والمعتمرين قبل البدء في أداء صلاة ظهر اليوم في ‫الحرم المكي الشريف بضرورة الأخذ بالأسباب والالتزام بالاحترازات الوقائية التي فرضتها الدولة للحفاظ على الصحة.

وقال الشيخ "الدوسري": إن سُنن الله في شرعه وكونه تحتم علينا الأخذ بالأسباب؛ فمن الديانة والحصافة الالتزام بكل إجراء يقي الإنسان من الأمراض والأوبئة والأدواء، مشيراً إلى أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى؛ فالله هو الذي خلق الأسباب والمسببات، فلا بد من التوازن بين المقامين، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اعقلها وتوكل".

وأضاف "الدوسري": حفاظاً على صحتكم وسلامتكم المؤمل منكم التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي تقررها الجهات المعنية من التباعد الجسدي والالتزام بالكمامة وترك المصافحة.

أشار إلى أن الله هو الذي ينزل الداء والدواء، وما رفع البلاء بمثل الدعاء، سائلاً الله أن يزيل عنا وعن المسلمين وعن العالم أجمع هذه الجائحة عاجلاً غير آجل.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إعادة الالتزام بلبس الكمامة والتباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة ابتداءً من الساعة السابعة صباح هذا اليوم الخميس.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
03:42 PM

إمام الحرم يحث المصلين على الالتزام بالاحترازات الوقائية من كورونا

دعا الله قبل بدء صلاة الظهر أن يزيل الجائحة عن المسلمين والعالم

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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حثّ إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري المصلين والمعتمرين قبل البدء في أداء صلاة ظهر اليوم في ‫الحرم المكي الشريف بضرورة الأخذ بالأسباب والالتزام بالاحترازات الوقائية التي فرضتها الدولة للحفاظ على الصحة.

وقال الشيخ "الدوسري": إن سُنن الله في شرعه وكونه تحتم علينا الأخذ بالأسباب؛ فمن الديانة والحصافة الالتزام بكل إجراء يقي الإنسان من الأمراض والأوبئة والأدواء، مشيراً إلى أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى؛ فالله هو الذي خلق الأسباب والمسببات، فلا بد من التوازن بين المقامين، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اعقلها وتوكل".

وأضاف "الدوسري": حفاظاً على صحتكم وسلامتكم المؤمل منكم التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي تقررها الجهات المعنية من التباعد الجسدي والالتزام بالكمامة وترك المصافحة.

أشار إلى أن الله هو الذي ينزل الداء والدواء، وما رفع البلاء بمثل الدعاء، سائلاً الله أن يزيل عنا وعن المسلمين وعن العالم أجمع هذه الجائحة عاجلاً غير آجل.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إعادة الالتزام بلبس الكمامة والتباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة ابتداءً من الساعة السابعة صباح هذا اليوم الخميس.

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