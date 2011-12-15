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"سابك" تبرهن على مكانتها الرائدة خلال مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب

الحدث يمثل فرصة مثالية للتواصل مع أبرز المُصنّعين في سوق الصلب العالمية

أبرزت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مكانتها الريادية في مجال الصلب في منطقة الشرق الأوسط، وسلطت الضوء على منتجاتها وحلولها الجديدة في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب المنعقد في دبي من 6 إلى 8 ديسمبر 2021م.

وشهد المؤتمر حضور رئيس مجلس إدارة شركة "حديد" المهندس عمر العمودي، ورئيس الشركة المهندس صلاح الأنصاري، والمدير العام للقطاع التجاري الدكتور مروان المعجل.

وفي إطار مشاركة الدكتور "المعجل" في الجلسة الحوارية للمؤتمر، جددت شركة "حديد" التزامها بتمكين أهداف رؤية المملكة 2030 لتقليل اعتماد المملكة على النفط وبناء اقتصاد متنوع من أجل مستقبل مستدام ودور "حديد" المهم في دعم النهضة العمرانية في المملكة.

وشاركت "سابك"، بوصفها الراعي البلاتيني للمؤتمر الذي يعد أكبر تجمع سنوي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط، كما يمثّل فرصة مثالية للتواصل مع أبرز المصنّعين في سوق الصلب العالمية، ومراقبة ومتابعة أبرز مستجداته واتجاهاته، والاستفادة من فرصه المتاحة.

وخلال جناحها المقام على هامش المؤتمر؛ عرضت "سابك" منتجاتها المعدنية الموردة تحت علامتها التجارية "حديد"، التي أبدت جاهزيتها للمنافسة في السوق العالمية، والحصول على أي فرصة مناسبة من خلال شبكاتها العالمية وأدائها الرائد في الصناعة والابتكار والإبداع.

وبرهنت مشاركة "سابك" في المؤتمر والمعرض على حضورها الدائم في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما أن الشركة تعزز تعاونها وعلاقاتها القيمة على المدى الطويل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سابك" تبرهن على مكانتها الرائدة خلال مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب
سبق

أبرزت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مكانتها الريادية في مجال الصلب في منطقة الشرق الأوسط، وسلطت الضوء على منتجاتها وحلولها الجديدة في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب المنعقد في دبي من 6 إلى 8 ديسمبر 2021م.

وشهد المؤتمر حضور رئيس مجلس إدارة شركة "حديد" المهندس عمر العمودي، ورئيس الشركة المهندس صلاح الأنصاري، والمدير العام للقطاع التجاري الدكتور مروان المعجل.

وفي إطار مشاركة الدكتور "المعجل" في الجلسة الحوارية للمؤتمر، جددت شركة "حديد" التزامها بتمكين أهداف رؤية المملكة 2030 لتقليل اعتماد المملكة على النفط وبناء اقتصاد متنوع من أجل مستقبل مستدام ودور "حديد" المهم في دعم النهضة العمرانية في المملكة.

وشاركت "سابك"، بوصفها الراعي البلاتيني للمؤتمر الذي يعد أكبر تجمع سنوي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط، كما يمثّل فرصة مثالية للتواصل مع أبرز المصنّعين في سوق الصلب العالمية، ومراقبة ومتابعة أبرز مستجداته واتجاهاته، والاستفادة من فرصه المتاحة.

وخلال جناحها المقام على هامش المؤتمر؛ عرضت "سابك" منتجاتها المعدنية الموردة تحت علامتها التجارية "حديد"، التي أبدت جاهزيتها للمنافسة في السوق العالمية، والحصول على أي فرصة مناسبة من خلال شبكاتها العالمية وأدائها الرائد في الصناعة والابتكار والإبداع.

وبرهنت مشاركة "سابك" في المؤتمر والمعرض على حضورها الدائم في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما أن الشركة تعزز تعاونها وعلاقاتها القيمة على المدى الطويل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
05:18 PM

"سابك" تبرهن على مكانتها الرائدة خلال مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب

الحدث يمثل فرصة مثالية للتواصل مع أبرز المُصنّعين في سوق الصلب العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرزت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مكانتها الريادية في مجال الصلب في منطقة الشرق الأوسط، وسلطت الضوء على منتجاتها وحلولها الجديدة في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب المنعقد في دبي من 6 إلى 8 ديسمبر 2021م.

وشهد المؤتمر حضور رئيس مجلس إدارة شركة "حديد" المهندس عمر العمودي، ورئيس الشركة المهندس صلاح الأنصاري، والمدير العام للقطاع التجاري الدكتور مروان المعجل.

وفي إطار مشاركة الدكتور "المعجل" في الجلسة الحوارية للمؤتمر، جددت شركة "حديد" التزامها بتمكين أهداف رؤية المملكة 2030 لتقليل اعتماد المملكة على النفط وبناء اقتصاد متنوع من أجل مستقبل مستدام ودور "حديد" المهم في دعم النهضة العمرانية في المملكة.

وشاركت "سابك"، بوصفها الراعي البلاتيني للمؤتمر الذي يعد أكبر تجمع سنوي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط، كما يمثّل فرصة مثالية للتواصل مع أبرز المصنّعين في سوق الصلب العالمية، ومراقبة ومتابعة أبرز مستجداته واتجاهاته، والاستفادة من فرصه المتاحة.

وخلال جناحها المقام على هامش المؤتمر؛ عرضت "سابك" منتجاتها المعدنية الموردة تحت علامتها التجارية "حديد"، التي أبدت جاهزيتها للمنافسة في السوق العالمية، والحصول على أي فرصة مناسبة من خلال شبكاتها العالمية وأدائها الرائد في الصناعة والابتكار والإبداع.

وبرهنت مشاركة "سابك" في المؤتمر والمعرض على حضورها الدائم في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما أن الشركة تعزز تعاونها وعلاقاتها القيمة على المدى الطويل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

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