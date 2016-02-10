"آل الشيخ": أضرار كارثة "كورونا" ستطال آثارها التدميرية العالم أجمع

"ساعاتي": حتى الدول العربية والخليجية ستدفع فاتورة الفيروس من اقتصادها

يحذر كاتب صحفي من أن أضرار كارثة فيروس "كورونا"، لن تقتصر على الصين فحسب، وإنما ستطال آثارها التدميرية العالم بأجمعه، خاصة الدول الفقيرة وذات الإمكانات الطبية المتواضعة، فيما يؤكد كاتب آخر أن الاقتصاد العالمي يدفع فاتورة "كورونا"، راصدًا بعض الآثار الاقتصادية للأزمة والتي بدأت تظهر في جميع دول العالم، بما فيها العربية والخليجية.

أضرار "كورونا" ستطال العالم بأجمعه

وفي مقاله "عن كورونا مرة أخرى" بصحيفة "الجزيرة"، يحذر الكاتب الصحفي محمد آل الشيخ أن أضرار كارثة فيروس "كورونا"، لن تقتصر على الصين، ويقول: "أضرار هذه الكارثة.. لن تقتصر على الصين فحسب، وإنما ستطال آثارها التدميرية العالم بأجمعه، بما فيها بلاد المسلمين.. الصين هي اليوم تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية على وجه الأرض، بالشكل الذي يجعلها فعلاً لا قولاً إذا عطست أو أصيبت بجائحة يتداعى لها العالم أجمع بالسهر والحمى؛ فلا يخلو أي بيت في العالم من جهاز حتى وإن كان صغيرًا منتجًا في الصين، وأغلب هذه المنتجات الصينية رخيصة الثمن، بالشكل الذي يجعل أول المتضررين هم الدول الفقيرة أو محدودة الدخل، وأغلب هذه الدول هم - للأسف - من المسلمين، الذين يدّعي المتأسلمون المسيسون أنهم يناصرونهم. أضف إلى ذلك أن دول الخليج على وجه الخصوص سيكونون على رأس قائمة المتضررين، فالبترول الخليجي والسعودي بشكل خاص يستورد منه الصينيون كميات كبيرة، بالشكل الذي يجعل انخفاض الطلب على البترول من قبل الصينيين يسهم إسهامًا جوهريًا في انخفاض سعره العالمي".

فيروس شرس

ويضيف آل الشيخ: "لا يمكن حتى اللحظة توقع هذه الانعكاسات السلبية المدمرة لمرض كورونا، لأن العالم حتى كتابة هذا المقال لم يستطع معرفة كُنه هذا الفيروس، ولا تطوراته، ولم يتوصلوا إلى الإمساك بأي خيط من شأنه أن يؤدي إلى التفاؤل بإمكانية السيطرة عليه. فالثابت الوحيد أنه فيروس ينتشر بسرعة وشراسة، وأن ضحاياه في ازدياد مستمر، وأن فشل العالم في كبح جماحه ينذر بجائحة تدميرية لن ينجو منها أحد، بل إن الدول ذات الإمكانات الطبية المتواضعة، من المتوقع أن يعصف بها هذا الفيروس، فيما لو تسرب إليها، بالشكل الذي يشابه أوضاعنا في المملكة (سنة الرحمة) التي كما يقول كبار السن لم ينج منها كثيرون من سكان المملكة".

القضية في غاية الخطورة

وينهي آل الشيخ أن "القضية كما قرأتها في غاية الخطورة، وكلما تأخر العالم المتفوق حضاريًا في الوصول إلى علاج أو لقاح يحد من انتشاره، فإن هذه المشكلة في تفاقم مستمر وليس في يد سلطات الدول إلا العزل لمنع المصابين بالفيروس من الدخول".

فاتورة "كورونا"

وفي مقاله "الاقتصاد العالمي يدفع فاتورة (كورونا) الصين" بصحيفة "الاقتصادية"، يرصد د. أمين ساعاتي بعض الآثار الاقتصادية للأزمة والتي بدأت تظهر في جميع دول العالم، ويقول: "من ناحيتها فإن وزارة المالية الصينية أعلنت تخصيصها مبلغ 60,33 مليار يوان "8,74 مليار دولار" للمساعدة على احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، وأعلنت الحكومة الصينية الانتهاء من بناء مستشفى يتسع لألف سرير لعلاج كورونا المتعدد بكل فيالقه المدمرة، كذلك فإن شركات ووكالات السفر في الصين أوقفت السياحة الجماعية التي كانت تجوب أرجاء البلاد الصينية جماعات جماعات في كل عام .. أيضًا قامت السلطات الصينية بإغلاق بعض المصانع والشركات التي قد تكون من بؤر انتشار هذا الوباء، ومنها مصانع مملوكة لبعض الدول الأوروبية، وتبعا لذلك ستتأثر الصادرات الصينية بسبب توقف عجلة إنتاج كثير من الشركات والمصانع. كذلك هبطت مؤشرات البورصات الرئيسة في العالم مثل لندن، وفرانكفورت، وباريس، وهون كونج، ونيويورك".

في سنغافورة

ويضيف ساعاتي: "في سنغافورة التي يعيش فيها عدد كبير من رجال الأعمال الصينيين أعلنت وزارة التجارة السنغافورية أن اقتصاد سنغافورة سيتضرر كثيرًا بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد الصينية، وأعلنت الحكومة السنغافورية عن إجراءات متشددة للتصدي للمرض الذي انتقل بالفعل إلى سنغافورة، وتنوي الحكومة السنغافورية دعم أكثر القطاعات تضررًا مثل قطاع السياحة وقطاع الترفيه، وكذلك قررت حكومة سنغافورة خفض بعض الضرائب لمساعدة الشركات وكافة المتضررين من المواطنين السنغافوريين على مواجهة هذا الفيروس الفتاك".

تعليق الرحلات الجوية

ويرصد ساعاتي جانبًا آخر للأزمة ويقول: "من ناحية أخرى فقد أعلن كثير من الدول تعليق رحلاتها الجوية إلى الصين، كما أن بعض الدول يتجه إلى وقف استقبال الطائرات القادمة من المطارات الصينية، بل امتد التأثير الاقتصادي السلبي إلى وسائل الترفيه وأحجم الصينيون عن الخروج إلى المتنزهات والمطاعم حتى لا يصابوا بالفيروس الذي انتشر في أجواء المدن الصينية، خاصة أن تفشي المرض يتزامن مع احتفالات الصين بالسنة القمرية الجديدة وهو الموسم الذي تنشط فيه السياحة الداخلية في كل أنحاء الصين الشعبية".

البورصة العالمية

ويتناول ساعاتي تراجع البورصة ويقول: "بالنسبة للبورصة العالمية فقد تراجعت الأسهم في الأسواق الآسيوية متأثرة بالتراجع الكبير الذي طرأ على بورصة بكين، حيث بلغت خسائر البورصة الصينية حتى اليوم نحو 393 مليار دولار، أي بنحو 9 في المائة، وانخفضت قيمة اليوان عن مستوى سبعة يوانات للدولار، وذلك بسبب هلع المستثمرين من فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في الدولة وتداعيات هذا الوباء على الاقتصاد الصيني.. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد سجلت السلع المتداولة في شنغهاي من زيت النخيل إلى النحاس أكبر نسبة هبوط مسموح بها، وجاء التراجع الحاد في السوق رغم ضخ البنك المركزي سيولة إضافية هي الأكبر منذ 2004 ".

موقف الدول العربية

وعن موقف الدول العربية، يقول آل الشيخ: "بالنسبة للدول العربية فإن الصين ستحقق خسائر يومية بمئات الملايين من الدولارات، لأن الصين أضحت أهم شريك تجاري لكل الدول العربية، حيث تغمر البضائع الصينية كل الأسواق العربية، وأصبحت البضائع الصينية مكونًا مهمًا في كل الحياة العربية سواء في البناء أو تجارة الإلكترونيات والإكسسوارات وأدوات الكهرباء والمركبات، فحجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين زاد على 240 مليار دولار سنويًا خلال العامين الماضيين.. وتصدر الصين إلى الدول العربية كل ما يحتاج إليه عالمنا العربي من الأدوات المنزلية والألبسة والإلكترونيات حتى لعب الأطفال، وفي مقابل ذلك فإن الصادرات العربية وبالذات صادرات دول الخليج وفي مقدمتها المملكة إلى الصين لا تتصف بالتنوع، بل تنحصر في النفط والغاز، وتعد الصين من أهم وأكبر الدول المستوردة للبترول، ولقد تأثرت سوق البترول سلبًا بسبب كورونا الصيني وانخفضت أسعار البترول مع احتمالات أن يستمر تأثير كورونا السلبي في سوق البترول العالمية حتى تتضح معالم هذا الوباء".