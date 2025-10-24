اتفاقية بين "أوقاف" و"إتقان" لفتح آفاق استثمارية جديدة

أدوات تسويقية مبتكرة ضمنها مزادات علنية بمكة خلال أيام

وقّعت "أوقاف" الذراع الاستثماري لـ"الهيئة العامة للأوقاف"، أمس الثلاثاء، في مقر الهيئة بمدينة الرياض ممثلة في الرئيس التنفيذي هيثم بن محمد الفايز، اتفاقية تعاون مع "إتقان" العقارية ممثلةً في المدير العام عبدالعزيز بن فهد الرشيد؛ من أجل إقامة مزادات علنية في منطقة مكة المكرمة خلال الأيام القادمة.

وتأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع توجه الهيئة العامة للأوقاف عبر ذراعها الاستثماري لطرح العقارات، بآليات تؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمار عن طريق أدوات تسويقية متعددة من ضمنها مزادات تتسم بالوضوح والشفافية.

جدير بالذكر أن "أوقاف" للاستثمار تعمل وفق استراتيجية ممنهجة من أجل تطوير آليات استثمار الأوقاف المدارة من قِبَل الهيئة، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتنميتها لضمان الحصول على عوائد استثمارية مجزية، مبرمةً لذلك العديد من الاتفاقيات المشتركة مع جهات عدة.