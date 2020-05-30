النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

تكثيف تعقيم مداخل ومخارج وساحات الجوامع والمساجد برأس تنورة

ضمن جهود أمانة الشرقية لتفعيل مبادرة "من أجل بيوت الله"

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال غسيل وتعقيم مداخل ومخارج وأسوار الجوامع والمساجد والساحات الخارجية المحيطة بها في محافظة رأس تنورة؛ لتجهيزها لاستقبال المصلين بالمحافظة غداً الأحد.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقاية والاحترازية، وتفعيلاً لمبادرة "من أجل بيوت الله" التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، وفريق "إماطة" التطوعي لضمان صحة وسلامة جميع المصلين.

وأكدت الأمانة أنها رفعت درجة استعدادات الفرق الميدانية ومراقبي الأمانة بالتنسيق مع فرع الشؤون الإسلامية لتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم، إثر صدور الأمر الكريم بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة بدءاً من غدٍ.

وأوضحت أن فرق النظافة ستعمل بشكل مستمر ويومي في تعقيم المساجد لتوفير بيئة توفر الصحة والسلامة للمجتمع وفق خطة متكاملة لتطهير وتعقيم بيوت الله وأيضاً صيانة حدائق المساجد لظهور المساجد بأجمل حلة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تكثيف تعقيم مداخل ومخارج وساحات الجوامع والمساجد برأس تنورة
سبق

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال غسيل وتعقيم مداخل ومخارج وأسوار الجوامع والمساجد والساحات الخارجية المحيطة بها في محافظة رأس تنورة؛ لتجهيزها لاستقبال المصلين بالمحافظة غداً الأحد.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقاية والاحترازية، وتفعيلاً لمبادرة "من أجل بيوت الله" التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، وفريق "إماطة" التطوعي لضمان صحة وسلامة جميع المصلين.

وأكدت الأمانة أنها رفعت درجة استعدادات الفرق الميدانية ومراقبي الأمانة بالتنسيق مع فرع الشؤون الإسلامية لتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم، إثر صدور الأمر الكريم بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة بدءاً من غدٍ.

وأوضحت أن فرق النظافة ستعمل بشكل مستمر ويومي في تعقيم المساجد لتوفير بيئة توفر الصحة والسلامة للمجتمع وفق خطة متكاملة لتطهير وتعقيم بيوت الله وأيضاً صيانة حدائق المساجد لظهور المساجد بأجمل حلة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
03:04 PM

تكثيف تعقيم مداخل ومخارج وساحات الجوامع والمساجد برأس تنورة

ضمن جهود أمانة الشرقية لتفعيل مبادرة "من أجل بيوت الله"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
516

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال غسيل وتعقيم مداخل ومخارج وأسوار الجوامع والمساجد والساحات الخارجية المحيطة بها في محافظة رأس تنورة؛ لتجهيزها لاستقبال المصلين بالمحافظة غداً الأحد.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقاية والاحترازية، وتفعيلاً لمبادرة "من أجل بيوت الله" التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، وفريق "إماطة" التطوعي لضمان صحة وسلامة جميع المصلين.

وأكدت الأمانة أنها رفعت درجة استعدادات الفرق الميدانية ومراقبي الأمانة بالتنسيق مع فرع الشؤون الإسلامية لتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم، إثر صدور الأمر الكريم بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة بدءاً من غدٍ.

وأوضحت أن فرق النظافة ستعمل بشكل مستمر ويومي في تعقيم المساجد لتوفير بيئة توفر الصحة والسلامة للمجتمع وفق خطة متكاملة لتطهير وتعقيم بيوت الله وأيضاً صيانة حدائق المساجد لظهور المساجد بأجمل حلة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,640
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,936
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,948
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,726

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة