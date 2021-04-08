"تعليم رجال ألمع" يطلق مبادرة "مُحصَّنون" لتلقي لقاح كورونا

أثناء الاجتماع التنسيقي بين الإدارة والقطاع الصحي

استجابةً لتوجّهات وزارة التعليم نحو تحصين منسوبي التعليم؛ دشَّن مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع د. أحمد العُمري مبادرة "مُحصَّنون" لتلقي لقاح فايروس كوفيد 19، وكان ذلك أثناء الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بين التعليم والقطاع الصحي في محافظة رجال ألمع سعياً لحصول جميع منسوبي ومنسوبات التعليم على اللقاح قبل بداية العام الدراسي المقبل وفق خطة مزمّنة؛ ومن خلال المواقع المعتمدة في المحافظة ومواقع أخرى يتم تجهيزها في مقرات تابعة لإدارة التعليم للرجال وأخرى للنساء.

وتفصيلاً، عُقدت اجتماعات متواصلة ظهر اليوم الخميس مع اللجنة الصحية في إدارة التعليم ، ومع اللجنة التنفيذية لمناقشة تطبيق خطة مبادرة "مُحصَّنون" واستعراض نتائج الاجتماع التنسيقي مع القطاع الصحي وآلية متابعة التقارير الدورية للإحصاءات ومراحل تنفيذ الخطة، وما يرافق ذلك من خطة إعلامية وتوعوية لمنسوبي التعليم بشكل خاص والمجتمع المحلي بشكل عام.

ونوَّه الدكتور العُمري بالجهود الكبيرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في التعامل مع هذه الجائحة، والتي أسهمت - ولله الحمد - في الحد من انتشار كوفيد 19 تمهيداً لعودة الحياة الطبيعيّة الآمنة بإذن الله.