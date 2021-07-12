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"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر

جددت 42 وأصدرت 64 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين يعملون بالقطاع

أصدرت إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص بصحة حائل، 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر، من الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو للعام الحالي 2021.

وجددت إدارة تنمية الاستثمار، عدد 42 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة سابقة، وأصدرت 64 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين يعملون في القطاع الصحي الخاص، وأيدت منح 72 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 13 إجراء نقل ملكية، وموقع لمنشآت صحية خاصة.

واستقبلت الإدارة 34 طلب أدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت 96 بلاغًا لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص، وأصدرت 45 قرار ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة.

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"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر
سبق

أصدرت إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص بصحة حائل، 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر، من الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو للعام الحالي 2021.

وجددت إدارة تنمية الاستثمار، عدد 42 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة سابقة، وأصدرت 64 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين يعملون في القطاع الصحي الخاص، وأيدت منح 72 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 13 إجراء نقل ملكية، وموقع لمنشآت صحية خاصة.

واستقبلت الإدارة 34 طلب أدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت 96 بلاغًا لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص، وأصدرت 45 قرار ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
08:28 AM

"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر

جددت 42 وأصدرت 64 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين يعملون بالقطاع

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منصور الشلاقي - الرياض
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أصدرت إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص بصحة حائل، 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر، من الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو للعام الحالي 2021.

وجددت إدارة تنمية الاستثمار، عدد 42 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة سابقة، وأصدرت 64 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين يعملون في القطاع الصحي الخاص، وأيدت منح 72 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 13 إجراء نقل ملكية، وموقع لمنشآت صحية خاصة.

واستقبلت الإدارة 34 طلب أدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت 96 بلاغًا لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص، وأصدرت 45 قرار ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة.

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201,250 سيارة ..

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