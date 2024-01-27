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"أمانة الرياض" تنفّذ 32 ألف جولة رقابية وتغلق 680 منشأة مخالفة

خلال أسبوع.. صادرت 516 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة

نفّذت أمانة منطقة الرياض أكثر من 32 ألف جولة رقابية خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2022، للتأكّد من امتثال المنشآت التجارية للضوابط والاشتراطات الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان ومنع التجاوزات التي تشكل خطراً عليهم.

أسفرت الجولات الرقابية التي بلغت 32,047، وفق إنفوجرافيك نشرته الأمانة عبر حسابها في تويتر، عن مصادرة 516 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 680 منشأة مخالفة.

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"أمانة الرياض" تنفّذ 32 ألف جولة رقابية وتغلق 680 منشأة مخالفة
سبق

نفّذت أمانة منطقة الرياض أكثر من 32 ألف جولة رقابية خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2022، للتأكّد من امتثال المنشآت التجارية للضوابط والاشتراطات الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان ومنع التجاوزات التي تشكل خطراً عليهم.

أسفرت الجولات الرقابية التي بلغت 32,047، وفق إنفوجرافيك نشرته الأمانة عبر حسابها في تويتر، عن مصادرة 516 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 680 منشأة مخالفة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
08:49 AM

"أمانة الرياض" تنفّذ 32 ألف جولة رقابية وتغلق 680 منشأة مخالفة

خلال أسبوع.. صادرت 516 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت أمانة منطقة الرياض أكثر من 32 ألف جولة رقابية خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2022، للتأكّد من امتثال المنشآت التجارية للضوابط والاشتراطات الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان ومنع التجاوزات التي تشكل خطراً عليهم.

أسفرت الجولات الرقابية التي بلغت 32,047، وفق إنفوجرافيك نشرته الأمانة عبر حسابها في تويتر، عن مصادرة 516 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 680 منشأة مخالفة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

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