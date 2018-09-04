النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طرق غير متوقعة تهرّب بها إيران الأسلحة لـ "حزب اللات" .. رحلتا طيران تكشفان السر!

رصدتها أجهزة استخبارات غربية خلال الشهرين الماضيين .. وحضور ثلاثي للحرس الثوري

قالت مصادر استخباراتية غربية إنها اكتشفت "طرقاً غير متوقعة" تقوم من خلالها إيران بتهريب الأسلحة إلى ميليشيات "حزب الله" في لبنان، بحسب تقرير حصري نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن طهران تقوم بتهريب الأسلحة إلى لبنان عبر "شركات طيران مدنية"، محدّدة رحلتين استثنائيتين، وغير عاديتين، من شركة "خطوط قشم فارس" من طهران إلى مطار بيروت الدولي خلال الشهرين الماضيين.

الرحلة الأولى

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، اليوم، الرحلة الأولى التي جرى رصدها كانت في 9 يوليو، حين غادرت طائرة مدنية من طراز بوينج 747 قاعدة جوية في طهران، وتوقفت لفترة قصيرة في مطار العاصمة السورية دمشق، ثم اتخذت "مسار طيران غير معهود" باتجاه مطار بيروت، حيث هبطت نحو الساعة 4 عصراً بالتوقيت المحلي للبنان.

ووفقاً لبيانات الرحلات الجوية التي حصلت عليها "فوكس نيوز"، حلقت الطائرة فوق شمال لبنان دون أن تتبع أيّ مسار طيران شائع الاستخدام.

وقال مصدر استخباراتي لبناني طلب عدم ذكر اسمه: "يحاول الإيرانيون إيجاد طرق جديدة لتهريب أسلحة من إيران إلى الشرق الأوسط، متحدين قدرات الغرب على تعقبهم".

مصانع أسلحة إيرانية

وقالت مصادر استخبارات غربية إن الطائرة كانت تحمل مكونات لتصنيع أسلحة دقيقة في مصانع إيرانية داخل لبنان؛ حيث كانت الولايات المتحدة ووكالات استخبارات غربية قد قدمت، في أوقات سابقة، أدلة على قيام إيران بتشغيل مصانع أسلحة في لبنان وسوريا واليمن.

أما الرحلة الثانية، فجرى رصدها في 2 أغسطس؛ إذ هبطت الطائرة الإيرانية في الرحلة رقم QFZ9960 في بيروت عند الساعة 5:59 صباحاً بعد مغادرة مطار طهران الدولي قبل ساعتين ونصف، هذه المرة، لم تهبط الطائرة في دمشق، وإنما اتبعت مساراً غير منتظم إلى حد ما شمالي سوريا.

الحرس الثوري حاضر

وتعد شركة "قشم فارس" واحدة من شركات الطيران المدني المستخدمة لتهريب الأسلحة من قِبل الحرس الثوري الإيراني، وما يسمّى "لواء القدس" بقيادة قاسم سليماني؛ وكانت تلك الشركة قد توقفت عن العمل عام 2013 بسبب "سوء الإدارة"، لكنها استأنفت رحلاتها في مارس 2017.

وتذكر بعض التقارير أن لدى "قشم فارس" طائرتَي بوينج 747 في أسطولها، ومن بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 3 أشخاص يمثلون الحرس الثوري، هم: علي ناغي جول بارستا؛ وحميد رضا بهلفاني؛ وغلام رضا قاسمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طرق غير متوقعة تهرّب بها إيران الأسلحة لـ "حزب اللات" .. رحلتا طيران تكشفان السر!
سبق

قالت مصادر استخباراتية غربية إنها اكتشفت "طرقاً غير متوقعة" تقوم من خلالها إيران بتهريب الأسلحة إلى ميليشيات "حزب الله" في لبنان، بحسب تقرير حصري نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن طهران تقوم بتهريب الأسلحة إلى لبنان عبر "شركات طيران مدنية"، محدّدة رحلتين استثنائيتين، وغير عاديتين، من شركة "خطوط قشم فارس" من طهران إلى مطار بيروت الدولي خلال الشهرين الماضيين.

الرحلة الأولى

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، اليوم، الرحلة الأولى التي جرى رصدها كانت في 9 يوليو، حين غادرت طائرة مدنية من طراز بوينج 747 قاعدة جوية في طهران، وتوقفت لفترة قصيرة في مطار العاصمة السورية دمشق، ثم اتخذت "مسار طيران غير معهود" باتجاه مطار بيروت، حيث هبطت نحو الساعة 4 عصراً بالتوقيت المحلي للبنان.

ووفقاً لبيانات الرحلات الجوية التي حصلت عليها "فوكس نيوز"، حلقت الطائرة فوق شمال لبنان دون أن تتبع أيّ مسار طيران شائع الاستخدام.

وقال مصدر استخباراتي لبناني طلب عدم ذكر اسمه: "يحاول الإيرانيون إيجاد طرق جديدة لتهريب أسلحة من إيران إلى الشرق الأوسط، متحدين قدرات الغرب على تعقبهم".

مصانع أسلحة إيرانية

وقالت مصادر استخبارات غربية إن الطائرة كانت تحمل مكونات لتصنيع أسلحة دقيقة في مصانع إيرانية داخل لبنان؛ حيث كانت الولايات المتحدة ووكالات استخبارات غربية قد قدمت، في أوقات سابقة، أدلة على قيام إيران بتشغيل مصانع أسلحة في لبنان وسوريا واليمن.

أما الرحلة الثانية، فجرى رصدها في 2 أغسطس؛ إذ هبطت الطائرة الإيرانية في الرحلة رقم QFZ9960 في بيروت عند الساعة 5:59 صباحاً بعد مغادرة مطار طهران الدولي قبل ساعتين ونصف، هذه المرة، لم تهبط الطائرة في دمشق، وإنما اتبعت مساراً غير منتظم إلى حد ما شمالي سوريا.

الحرس الثوري حاضر

وتعد شركة "قشم فارس" واحدة من شركات الطيران المدني المستخدمة لتهريب الأسلحة من قِبل الحرس الثوري الإيراني، وما يسمّى "لواء القدس" بقيادة قاسم سليماني؛ وكانت تلك الشركة قد توقفت عن العمل عام 2013 بسبب "سوء الإدارة"، لكنها استأنفت رحلاتها في مارس 2017.

وتذكر بعض التقارير أن لدى "قشم فارس" طائرتَي بوينج 747 في أسطولها، ومن بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 3 أشخاص يمثلون الحرس الثوري، هم: علي ناغي جول بارستا؛ وحميد رضا بهلفاني؛ وغلام رضا قاسمي.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
08:58 AM

طرق غير متوقعة تهرّب بها إيران الأسلحة لـ "حزب اللات" .. رحلتا طيران تكشفان السر!

رصدتها أجهزة استخبارات غربية خلال الشهرين الماضيين .. وحضور ثلاثي للحرس الثوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
19,493

قالت مصادر استخباراتية غربية إنها اكتشفت "طرقاً غير متوقعة" تقوم من خلالها إيران بتهريب الأسلحة إلى ميليشيات "حزب الله" في لبنان، بحسب تقرير حصري نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن طهران تقوم بتهريب الأسلحة إلى لبنان عبر "شركات طيران مدنية"، محدّدة رحلتين استثنائيتين، وغير عاديتين، من شركة "خطوط قشم فارس" من طهران إلى مطار بيروت الدولي خلال الشهرين الماضيين.

الرحلة الأولى

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، اليوم، الرحلة الأولى التي جرى رصدها كانت في 9 يوليو، حين غادرت طائرة مدنية من طراز بوينج 747 قاعدة جوية في طهران، وتوقفت لفترة قصيرة في مطار العاصمة السورية دمشق، ثم اتخذت "مسار طيران غير معهود" باتجاه مطار بيروت، حيث هبطت نحو الساعة 4 عصراً بالتوقيت المحلي للبنان.

ووفقاً لبيانات الرحلات الجوية التي حصلت عليها "فوكس نيوز"، حلقت الطائرة فوق شمال لبنان دون أن تتبع أيّ مسار طيران شائع الاستخدام.

وقال مصدر استخباراتي لبناني طلب عدم ذكر اسمه: "يحاول الإيرانيون إيجاد طرق جديدة لتهريب أسلحة من إيران إلى الشرق الأوسط، متحدين قدرات الغرب على تعقبهم".

مصانع أسلحة إيرانية

وقالت مصادر استخبارات غربية إن الطائرة كانت تحمل مكونات لتصنيع أسلحة دقيقة في مصانع إيرانية داخل لبنان؛ حيث كانت الولايات المتحدة ووكالات استخبارات غربية قد قدمت، في أوقات سابقة، أدلة على قيام إيران بتشغيل مصانع أسلحة في لبنان وسوريا واليمن.

أما الرحلة الثانية، فجرى رصدها في 2 أغسطس؛ إذ هبطت الطائرة الإيرانية في الرحلة رقم QFZ9960 في بيروت عند الساعة 5:59 صباحاً بعد مغادرة مطار طهران الدولي قبل ساعتين ونصف، هذه المرة، لم تهبط الطائرة في دمشق، وإنما اتبعت مساراً غير منتظم إلى حد ما شمالي سوريا.

الحرس الثوري حاضر

وتعد شركة "قشم فارس" واحدة من شركات الطيران المدني المستخدمة لتهريب الأسلحة من قِبل الحرس الثوري الإيراني، وما يسمّى "لواء القدس" بقيادة قاسم سليماني؛ وكانت تلك الشركة قد توقفت عن العمل عام 2013 بسبب "سوء الإدارة"، لكنها استأنفت رحلاتها في مارس 2017.

وتذكر بعض التقارير أن لدى "قشم فارس" طائرتَي بوينج 747 في أسطولها، ومن بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 3 أشخاص يمثلون الحرس الثوري، هم: علي ناغي جول بارستا؛ وحميد رضا بهلفاني؛ وغلام رضا قاسمي.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة