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رويترز: إصابات كورونا العالمية تتجاوز 85.9 مليون حالة

سُجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 85.9 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و860249 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول بأعداد الإصابات عالميًّا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رويترز: إصابات كورونا العالمية تتجاوز 85.9 مليون حالة
سبق

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 85.9 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و860249 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول بأعداد الإصابات عالميًّا.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
10:09 AM

رويترز: إصابات كورونا العالمية تتجاوز 85.9 مليون حالة

سُجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 85.9 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و860249 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول بأعداد الإصابات عالميًّا.

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