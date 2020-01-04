النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة": 35.6 ألف بلاغ واستفسار بيطري خلال 2019

استخراج 106 تصاريح نقل الدواجن وخطوط السير

استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 35.666 بلاغًا واستفسارًا من مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019م، شملت 34.394 استفسارًا طبيًّا حول الأمراض البيطرية، ونحو 1272 بلاغًا وشكوى متنوعة، بالإضافة إلى استخراج نحو 106 تصاريح نقل الدواجن وخطوط السير.

وقالت الوزارة: الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ تعاملت خلال العام الماضي مع نحو 670 بلاغًا حول الأمراض الوبائية والمشتركة للثروة الحيوانية، ونحو 418 بلاغًا حول الرفق بالحيوان، و80 بلاغًا عن مخالفات مشروعات الدواجن والمنشآت البيطرية، بالإضافة إلى 30 بلاغًا عن نقص الأدوية واللقاحات، وبلاغ واحد حول الحياة الفطرية، و73 شكوى مختلفة.

وأضافت أنها تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها.


وأشارت "البيئة" إلى الدور الفعال في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة، كما تعمل على متابعة المشاريع ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية للأطباء والمساعدين وتراخيص العيادات والصيدليات الخاصة.

وأكدت أن جميع البلاغات ستحظى باهتمام وعناية الجهات المختصة؛ وذلك لتقديم الرأي والمشورة، كما تستقبل جميع الاستفسارات عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ: "8002470000"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: https://www.mewa.gov.sa.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة": 35.6 ألف بلاغ واستفسار بيطري خلال 2019
سبق

استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 35.666 بلاغًا واستفسارًا من مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019م، شملت 34.394 استفسارًا طبيًّا حول الأمراض البيطرية، ونحو 1272 بلاغًا وشكوى متنوعة، بالإضافة إلى استخراج نحو 106 تصاريح نقل الدواجن وخطوط السير.

وقالت الوزارة: الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ تعاملت خلال العام الماضي مع نحو 670 بلاغًا حول الأمراض الوبائية والمشتركة للثروة الحيوانية، ونحو 418 بلاغًا حول الرفق بالحيوان، و80 بلاغًا عن مخالفات مشروعات الدواجن والمنشآت البيطرية، بالإضافة إلى 30 بلاغًا عن نقص الأدوية واللقاحات، وبلاغ واحد حول الحياة الفطرية، و73 شكوى مختلفة.

وأضافت أنها تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها.


وأشارت "البيئة" إلى الدور الفعال في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة، كما تعمل على متابعة المشاريع ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية للأطباء والمساعدين وتراخيص العيادات والصيدليات الخاصة.

وأكدت أن جميع البلاغات ستحظى باهتمام وعناية الجهات المختصة؛ وذلك لتقديم الرأي والمشورة، كما تستقبل جميع الاستفسارات عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ: "8002470000"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: https://www.mewa.gov.sa.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
03:48 PM

"البيئة": 35.6 ألف بلاغ واستفسار بيطري خلال 2019

استخراج 106 تصاريح نقل الدواجن وخطوط السير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
332

استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 35.666 بلاغًا واستفسارًا من مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019م، شملت 34.394 استفسارًا طبيًّا حول الأمراض البيطرية، ونحو 1272 بلاغًا وشكوى متنوعة، بالإضافة إلى استخراج نحو 106 تصاريح نقل الدواجن وخطوط السير.

وقالت الوزارة: الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ تعاملت خلال العام الماضي مع نحو 670 بلاغًا حول الأمراض الوبائية والمشتركة للثروة الحيوانية، ونحو 418 بلاغًا حول الرفق بالحيوان، و80 بلاغًا عن مخالفات مشروعات الدواجن والمنشآت البيطرية، بالإضافة إلى 30 بلاغًا عن نقص الأدوية واللقاحات، وبلاغ واحد حول الحياة الفطرية، و73 شكوى مختلفة.

وأضافت أنها تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها.


وأشارت "البيئة" إلى الدور الفعال في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة، كما تعمل على متابعة المشاريع ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية للأطباء والمساعدين وتراخيص العيادات والصيدليات الخاصة.

وأكدت أن جميع البلاغات ستحظى باهتمام وعناية الجهات المختصة؛ وذلك لتقديم الرأي والمشورة، كما تستقبل جميع الاستفسارات عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ: "8002470000"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: https://www.mewa.gov.sa.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,692
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,094
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,632

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة