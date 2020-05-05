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"نفع" الخيرية توزع 10 آلاف وجبة إفطار وعشاء يومياً لمستفيديها بمكة

الجمعية نوّهت بجهود الموارد البشرية في الإشراف والتوزيع

تواصل جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة جهودها الرمضانية لتوزيع 10000 وجبة يومياً في الإفطار والعشاء خلال شهر رمضان المبارك لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر المتعففة وكذلك الأسر والأفراد المسجلين الذين يعانون من تداعيات جائحة "كورونا"، وكذلك العمالة الذين يقضون فترة الحجر الصحي هذه الأيام في أماكن متفرقة بدلاً من السفر الرمضانية.

وفي هذا السياق، نوه المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري بتعاون فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الذي يقوم بجهد جبار في الإشراف والمتابعة والتنسيق العالي بين الجمعيات الخيرية المنفذة.

وأوضح "العمري" أنه تم الاتفاق مع قادات العمل التطوعي لتوصيل سلال المواد الغذائية للأسر المتعففة المسجلة في الجمعية، ضمن قائمة الأسماء المسجلة من السعوديين والمقيمين المتأثرين بجائحة "كورونا"؛ مواكبةً لما قدمته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لرعاية المواطنين والمقيمين واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من هذه الجائحة.

وكشف أن عدد المستفيدين في هذا السياق في الثلث الأول من رمضان بلغ 9226 أسرة سعودية وغير سعودية بلغ مجموع أفرادهم 46120 فرداً حصلوا على العديد من الخدمات كالمساعدات المالية وشحن بطاقات التسوق، وكفالة الأيتام، ومساعدات الأرامل، والسلال الغذائية،

وأبان "العُمري" أن الجمعية صرفت استعداداً لشهر رمضان مبلغ مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة واثنين وثمانين ريالاً لعدد 700 يتيم ويتيمة من الأيتام التي ترعاهم الجمعية، وكذلك شحن 516 بطاقة تسوق إلكترونية لعدد 516 أسرة مستحقة بواقع 500 ريال لكل بطاقة وبمبلغ إجمالي 258 ألف ريال، فيما تم توزيع 2797 سلة غذائية لعدد 2797 أسرة وبمبلغ إجمالي يصل إلى 741.205 ريالات بالإضافة إلى توزيع 4975 وجبة ساخنة في أحياء المحجر والزهراء ومخطط الشفا والروابي بجدة وصلت قيمة هذه الوجبات 49750 ريال.

وفي ختام تصريحه، لفت إلى أن الجمعية تستقبل تبرعات المحسنين وأهل الخير والراغبين في مشاركتها من خلال متجرها الإلكتروني على موقع الجمعية:

https://nafa.org.sa/programs-and-activities/programs-and-projects/ramadan-season.html

نفع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"نفع" الخيرية توزع 10 آلاف وجبة إفطار وعشاء يومياً لمستفيديها بمكة
سبق

تواصل جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة جهودها الرمضانية لتوزيع 10000 وجبة يومياً في الإفطار والعشاء خلال شهر رمضان المبارك لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر المتعففة وكذلك الأسر والأفراد المسجلين الذين يعانون من تداعيات جائحة "كورونا"، وكذلك العمالة الذين يقضون فترة الحجر الصحي هذه الأيام في أماكن متفرقة بدلاً من السفر الرمضانية.

وفي هذا السياق، نوه المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري بتعاون فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الذي يقوم بجهد جبار في الإشراف والمتابعة والتنسيق العالي بين الجمعيات الخيرية المنفذة.

وأوضح "العمري" أنه تم الاتفاق مع قادات العمل التطوعي لتوصيل سلال المواد الغذائية للأسر المتعففة المسجلة في الجمعية، ضمن قائمة الأسماء المسجلة من السعوديين والمقيمين المتأثرين بجائحة "كورونا"؛ مواكبةً لما قدمته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لرعاية المواطنين والمقيمين واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من هذه الجائحة.

وكشف أن عدد المستفيدين في هذا السياق في الثلث الأول من رمضان بلغ 9226 أسرة سعودية وغير سعودية بلغ مجموع أفرادهم 46120 فرداً حصلوا على العديد من الخدمات كالمساعدات المالية وشحن بطاقات التسوق، وكفالة الأيتام، ومساعدات الأرامل، والسلال الغذائية،

وأبان "العُمري" أن الجمعية صرفت استعداداً لشهر رمضان مبلغ مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة واثنين وثمانين ريالاً لعدد 700 يتيم ويتيمة من الأيتام التي ترعاهم الجمعية، وكذلك شحن 516 بطاقة تسوق إلكترونية لعدد 516 أسرة مستحقة بواقع 500 ريال لكل بطاقة وبمبلغ إجمالي 258 ألف ريال، فيما تم توزيع 2797 سلة غذائية لعدد 2797 أسرة وبمبلغ إجمالي يصل إلى 741.205 ريالات بالإضافة إلى توزيع 4975 وجبة ساخنة في أحياء المحجر والزهراء ومخطط الشفا والروابي بجدة وصلت قيمة هذه الوجبات 49750 ريال.

وفي ختام تصريحه، لفت إلى أن الجمعية تستقبل تبرعات المحسنين وأهل الخير والراغبين في مشاركتها من خلال متجرها الإلكتروني على موقع الجمعية:

https://nafa.org.sa/programs-and-activities/programs-and-projects/ramadan-season.html

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:54 PM

"نفع" الخيرية توزع 10 آلاف وجبة إفطار وعشاء يومياً لمستفيديها بمكة

الجمعية نوّهت بجهود الموارد البشرية في الإشراف والتوزيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تواصل جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة جهودها الرمضانية لتوزيع 10000 وجبة يومياً في الإفطار والعشاء خلال شهر رمضان المبارك لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأسر المتعففة وكذلك الأسر والأفراد المسجلين الذين يعانون من تداعيات جائحة "كورونا"، وكذلك العمالة الذين يقضون فترة الحجر الصحي هذه الأيام في أماكن متفرقة بدلاً من السفر الرمضانية.

وفي هذا السياق، نوه المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري بتعاون فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الذي يقوم بجهد جبار في الإشراف والمتابعة والتنسيق العالي بين الجمعيات الخيرية المنفذة.

وأوضح "العمري" أنه تم الاتفاق مع قادات العمل التطوعي لتوصيل سلال المواد الغذائية للأسر المتعففة المسجلة في الجمعية، ضمن قائمة الأسماء المسجلة من السعوديين والمقيمين المتأثرين بجائحة "كورونا"؛ مواكبةً لما قدمته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لرعاية المواطنين والمقيمين واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من هذه الجائحة.

وكشف أن عدد المستفيدين في هذا السياق في الثلث الأول من رمضان بلغ 9226 أسرة سعودية وغير سعودية بلغ مجموع أفرادهم 46120 فرداً حصلوا على العديد من الخدمات كالمساعدات المالية وشحن بطاقات التسوق، وكفالة الأيتام، ومساعدات الأرامل، والسلال الغذائية،

وأبان "العُمري" أن الجمعية صرفت استعداداً لشهر رمضان مبلغ مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة واثنين وثمانين ريالاً لعدد 700 يتيم ويتيمة من الأيتام التي ترعاهم الجمعية، وكذلك شحن 516 بطاقة تسوق إلكترونية لعدد 516 أسرة مستحقة بواقع 500 ريال لكل بطاقة وبمبلغ إجمالي 258 ألف ريال، فيما تم توزيع 2797 سلة غذائية لعدد 2797 أسرة وبمبلغ إجمالي يصل إلى 741.205 ريالات بالإضافة إلى توزيع 4975 وجبة ساخنة في أحياء المحجر والزهراء ومخطط الشفا والروابي بجدة وصلت قيمة هذه الوجبات 49750 ريال.

وفي ختام تصريحه، لفت إلى أن الجمعية تستقبل تبرعات المحسنين وأهل الخير والراغبين في مشاركتها من خلال متجرها الإلكتروني على موقع الجمعية:

https://nafa.org.sa/programs-and-activities/programs-and-projects/ramadan-season.html

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