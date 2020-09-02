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نجران.. القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران.. القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة .

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
09:31 PM

نجران.. القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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