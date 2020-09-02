صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة .
نجران.. القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة .
اعلان
نجران.. القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آليوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-02
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
09:31 PM
نجران.. القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة .
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
4,482
2.5 مليار ..
30 يناير
8,644
91 مليار ..
29 يناير
21,007
70 مليار ..
26 أكتوبر
25,185
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك
حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!
عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!
أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم
ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!
غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل
حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!
ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة
علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!
ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية
حسن آل عمير