بالصور.. مهرجان "الجبل الأبيض" فعاليات متنوعة وبرامج ثقافية ودينية ومنتجات الأسر المنتجة

بموافقة أمير المدينة المنورة ودعم من هيئة الترفيه

بموافقة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه أقيم مهرجان الجبل الأبيض بخيبر، تحت رعاية محافظ المنطقة، والذي يستمر لمدة ثلاثين يوماً.

واشتمل المهرجان على العديد من البرامج الدينية والثقافية والموروث الشعبي، إضافة إلى فعاليات مخصصة للأسر المنتجة.

ويعد جبل الرأس الأبيض إحدى الفوهات البركانية بمنطقة خيبر، ويطلق عليه الأهالي "الرأس الأبيض"، ويقع بين منطقتي المدينة المنورة وحائل، ويمتاز باعتدال درجة الحرارة.

ويهدف مهرجان الجبل الأبيض للتعريف بمعلم ومنطقة الجبل الأبيض وتاريخها ولمحة عن مستقبلها السياحي.