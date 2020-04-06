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"أردوغان" منشغل في بناء قصر جديد.. وترك مواطنيه يفترسهم "كورونا"

يمتد على مساحة 5 أفدنة.. ويخالف حكمًا قضائيًا

رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تركيا حالياً؛ جراء الخسائر البشرية الكبيرة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت حصيلة المتوفين حتى أمس 574، فيما ناهزت حالات الإصابة 27.069، والكفيلة بتكريس جهود الدولة لمكافحة الوباء، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بناء قصر رئاسي جديد في الإقليم الشرقي لبلدة أهلات القديمة في بيتليس على الرغم من حكم قضائي يمنعه من ذلك، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الاثنين) عن صحيفة أحوال التركية.

ونقلت "أحوال" عن رئيس حزب الشعب الجمهوري فيسي يانيك، تأكيده في تغريدة عبر "تويتر" أن "بناء القصر في بيتليس لا يزال مستمرًا بكامل سرعته".

وبحسب "الحرة" فإن الموقع الذي اختاره "أردوغان" لبناء المجمع الرئاسي الجديد يعد متحفًا في الهواء الطلق، ويحتوي آثارًا من العصر السلجوقي، كما أنه سيمتد على مساحة خمسة أفدنة.

ويستمر العمل في القصر رغم ما يعيشه الاقتصاد التركي من تعثر، والذي دعا السلطات إلى إعلان خطة إنعاش بقيمة 14 مليار دولار منتصف مارس الماضي لدعم الاقتصاد.

فيروس كورونا الجديد أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أردوغان" منشغل في بناء قصر جديد.. وترك مواطنيه يفترسهم "كورونا"
سبق

رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تركيا حالياً؛ جراء الخسائر البشرية الكبيرة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت حصيلة المتوفين حتى أمس 574، فيما ناهزت حالات الإصابة 27.069، والكفيلة بتكريس جهود الدولة لمكافحة الوباء، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بناء قصر رئاسي جديد في الإقليم الشرقي لبلدة أهلات القديمة في بيتليس على الرغم من حكم قضائي يمنعه من ذلك، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الاثنين) عن صحيفة أحوال التركية.

ونقلت "أحوال" عن رئيس حزب الشعب الجمهوري فيسي يانيك، تأكيده في تغريدة عبر "تويتر" أن "بناء القصر في بيتليس لا يزال مستمرًا بكامل سرعته".

وبحسب "الحرة" فإن الموقع الذي اختاره "أردوغان" لبناء المجمع الرئاسي الجديد يعد متحفًا في الهواء الطلق، ويحتوي آثارًا من العصر السلجوقي، كما أنه سيمتد على مساحة خمسة أفدنة.

ويستمر العمل في القصر رغم ما يعيشه الاقتصاد التركي من تعثر، والذي دعا السلطات إلى إعلان خطة إنعاش بقيمة 14 مليار دولار منتصف مارس الماضي لدعم الاقتصاد.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:59 PM

"أردوغان" منشغل في بناء قصر جديد.. وترك مواطنيه يفترسهم "كورونا"

يمتد على مساحة 5 أفدنة.. ويخالف حكمًا قضائيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تركيا حالياً؛ جراء الخسائر البشرية الكبيرة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت حصيلة المتوفين حتى أمس 574، فيما ناهزت حالات الإصابة 27.069، والكفيلة بتكريس جهود الدولة لمكافحة الوباء، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بناء قصر رئاسي جديد في الإقليم الشرقي لبلدة أهلات القديمة في بيتليس على الرغم من حكم قضائي يمنعه من ذلك، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الاثنين) عن صحيفة أحوال التركية.

ونقلت "أحوال" عن رئيس حزب الشعب الجمهوري فيسي يانيك، تأكيده في تغريدة عبر "تويتر" أن "بناء القصر في بيتليس لا يزال مستمرًا بكامل سرعته".

وبحسب "الحرة" فإن الموقع الذي اختاره "أردوغان" لبناء المجمع الرئاسي الجديد يعد متحفًا في الهواء الطلق، ويحتوي آثارًا من العصر السلجوقي، كما أنه سيمتد على مساحة خمسة أفدنة.

ويستمر العمل في القصر رغم ما يعيشه الاقتصاد التركي من تعثر، والذي دعا السلطات إلى إعلان خطة إنعاش بقيمة 14 مليار دولار منتصف مارس الماضي لدعم الاقتصاد.

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