أكثر من 70 ألف خطيب بمناطق المملكة تتوحد خطبهم اليوم للتنديد بخطر الحوثيين وفضح مخططاتهم

في توجيه من الوزير "آل الشيخ" عقب استهداف "الانقلابيين" مطار أبها الدولي

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة اليوم الجمعة للحديث عن خطر جماعة الحوثيين المدعومة من دولة إيران، والتنديد بما قامت به المليشيات الحوثية من استهداف مطار أبها الدولي يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب استهدافها لناقلتي نفط في خليج عمان.

جاء ذلك في توجيه لوزير الشؤون الإسلامية عبر حساب الوزارة في منصة "تويتر" لكافة الخطباء في مختلف مناطق المملكة والذين يزيد عددهم على ٧٠ ألفاً أن تكون خطبهم اليوم الجمعة في الحديث عن خطر جماعة الحوثيين وبيان ضلالهم، وانتهاكهم لحرمات الله واستحلال الدماء.

كما دعا الوزير آل الشيخ الخطباء إلى تضمين الخطبة أهمية اجتماع الكلمة والتلاحم بين أفراد المجتمع والوقوف صفاً خلف قيادتنا الرشيدة أيدها الله.

ويأتي هذا التوجيه استشعاراً من الوزارة بأهمية دور المنابر الدعوية في توعية المجتمع بما يجب عليهم تجاه بلدهم وقيادتهم، في ظل الاعتداءات المتكررة من المليشيات الحوثية الإيرانية، ولبيان خطرها وفضح مخططاتها الإجرامية.