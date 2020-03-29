بسبب "كورونا".. فرنسا غاضبة جداً من الاتحاد الأوروبي وتؤكد: ليس سوقاً وقت الرخاء

انقسامات عنيفة بين دوله حول معالجة آثار الفيروس

انتقدت وزيرة الشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية أميلي دو مونشالان، تعامل الاتحاد الأوروبي مع "كورونا"، وقالت إن طريقة تعامله مع "كورونا" ستحدد مصداقيته وجدواه، بعد فشله في الاتفاق على سبل الحد من تداعيات الوباء على الاقتصاد، طبقاً لـ"رويترز".

الوزيرة الفرنسية قالت في تصريح غاضب: "إذا كانت أوروبا مجرد سوق موحدة في أوقات الرخاء، فلا داعي لها".

وظهرت انقسامات الاتحاد الأوروبي للعيان عندما وصل زعماؤه إلى طريق مسدود الخميس بشأن كيفية تخفيف المتاعب الاقتصادية الناجمة عن الوباء والاستعداد للانتعاش، وسط غضب دول الجنوب من تقاعس الشمال الأكثر ثراء عن تقديم المزيد من الدعم.

وعارضت ألمانيا وهولندا بشدة دعوة إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا لإصدار دول الاتحاد سندات للدين المشترك لتحفيز الاقتصاد، كما وقعت خلافات حول تقاسم المعدات الطبية ومراقبة الحدود.

وقالت دو مونتشالان: إنه لن يكون هناك انتعاش اقتصادي في ألمانيا وهولندا إذا ظلت بقية أوروبا مريضة، مشيرة إلى أن أزمة "كورونا" تثير أسئلة وجودية بالنسبة لأوروبا.