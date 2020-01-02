فيصل بن تركي يدعم لاعبي النصر قبل لقاء السوبر

القفاري وبغلف قدما 750 ألف ريال للنادي

قام الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر السابق، بزيارة للنادي، وحضر تدريبات الفريق الكروي الأول اليوم الخميس، قبل مباراة السوبر السعودي المرتقبة أمام التعاون السبت المقبل على أرض ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

ودارت أحاديث متبادلة بين الأمير فيصل والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، وعدد من اللاعبين، وسط أجواء ودية.

في شأن آخر، ثمنت إدارة النصر، مبادرة عضو الشرف الذهبي عبدالعزيز بغلف، بتقديم دعم مالي للنادي مقداره 250 ألف ريال، لشراء تذاكر مباراة السوبر السعودي.

كما قدم العضو الذهبي يوسف القفاري، في وقت سابق، دعماً ماليًّا للنادي بمبلغ نصف مليون ريال.