شاهد.. مقاطع ترصد عمليات استهداف عناصر الحوثي في الجوف ومأرب

رصدت مقاطع فيديو عمليات استهداف العناصر الحوثية في مواقع متعددة في الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.
وبيّنت المقاطع دقة الاستهداف للميليشيات، وتأتي هذه الضربات لتزيد صفوف الميليشيات انهيارًا.
رصدت مقاطع فيديو عمليات استهداف العناصر الحوثية في مواقع متعددة في الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.
وبيّنت المقاطع دقة الاستهداف للميليشيات، وتأتي هذه الضربات لتزيد صفوف الميليشيات انهيارًا.
رصدت مقاطع فيديو عمليات استهداف العناصر الحوثية في مواقع متعددة في الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.
وبيّنت المقاطع دقة الاستهداف للميليشيات، وتأتي هذه الضربات لتزيد صفوف الميليشيات انهيارًا.
رصدت مقاطع فيديو عمليات استهداف العناصر الحوثية في مواقع متعددة في الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.
وبيّنت المقاطع دقة الاستهداف للميليشيات، وتأتي هذه الضربات لتزيد صفوف الميليشيات انهيارًا.