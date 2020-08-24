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شاهد.. مقاطع ترصد عمليات استهداف عناصر الحوثي في الجوف ومأرب

أظهرت دقة الضربات التي تزيد الميليشيا الانقلابية انهيارًا

رصدت مقاطع فيديو عمليات استهداف العناصر الحوثية في مواقع متعددة في الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.

وبيّنت المقاطع دقة الاستهداف للميليشيات، وتأتي هذه الضربات لتزيد صفوف الميليشيات انهيارًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مقاطع ترصد عمليات استهداف عناصر الحوثي في الجوف ومأرب
سبق

رصدت مقاطع فيديو عمليات استهداف العناصر الحوثية في مواقع متعددة في الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.

وبيّنت المقاطع دقة الاستهداف للميليشيات، وتأتي هذه الضربات لتزيد صفوف الميليشيات انهيارًا.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
10:07 PM

شاهد.. مقاطع ترصد عمليات استهداف عناصر الحوثي في الجوف ومأرب

أظهرت دقة الضربات التي تزيد الميليشيا الانقلابية انهيارًا

A A A
محمد المواسي - جازان
1
2,043

رصدت مقاطع فيديو عمليات استهداف العناصر الحوثية في مواقع متعددة في الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.

وبيّنت المقاطع دقة الاستهداف للميليشيات، وتأتي هذه الضربات لتزيد صفوف الميليشيات انهيارًا.

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