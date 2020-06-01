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"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142

قطر تسجل 1523 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية

ارتفع العدد الإجمالي إلى 58433 حالة مصابة والوفيات 40 وفاة

سجلت وزارة الصحة العامة في قطر 1523 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58433 حالة.

ووفق روسيا اليوم قالت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها رصدت تعافي 3147 حالة جديدة من الوباء، ليرفع إجمالى الحالات التي تماثل للشفاء إلى 33437.

كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة، ليرفع العدد الإجمالي إلى 40 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر تسجل 1523 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية
سبق

سجلت وزارة الصحة العامة في قطر 1523 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58433 حالة.

ووفق روسيا اليوم قالت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها رصدت تعافي 3147 حالة جديدة من الوباء، ليرفع إجمالى الحالات التي تماثل للشفاء إلى 33437.

كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة، ليرفع العدد الإجمالي إلى 40 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
03:26 PM

قطر تسجل 1523 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية

ارتفع العدد الإجمالي إلى 58433 حالة مصابة والوفيات 40 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة العامة في قطر 1523 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58433 حالة.

ووفق روسيا اليوم قالت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها رصدت تعافي 3147 حالة جديدة من الوباء، ليرفع إجمالى الحالات التي تماثل للشفاء إلى 33437.

كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة، ليرفع العدد الإجمالي إلى 40 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

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