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المملكة تدين الحادث الإرهابي بمحيط القصر العيني في القاهرة

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يقدّم العزاء لذوي الضحايا

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنياً للمصابين سرعة الشفاء.

وأكد المصدر في ختام تصريحه، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين الحادث الإرهابي بمحيط القصر العيني في القاهرة
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنياً للمصابين سرعة الشفاء.

وأكد المصدر في ختام تصريحه، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
06:03 PM

المملكة تدين الحادث الإرهابي بمحيط القصر العيني في القاهرة

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يقدّم العزاء لذوي الضحايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنياً للمصابين سرعة الشفاء.

وأكد المصدر في ختام تصريحه، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

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