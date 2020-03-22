النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل تتذكرونها؟.. بعد 6 سنوات من التحقيق.. هذا هو مكان الطائرة الماليزية المفقودة

حطام جناحها يكشف عن "غوص الموت" المروِّع لجميع ركابها الـ239

خلص التحقيق الرسمي حول قضية اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة منذ 6 سنوات إلى أنها انتهت على الأرجح في قاع جنوب المحيط الهندي، لكن لم يُعلَن عمن يُعتقد أنه المسؤول عن المأساة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، نقلاً عن "الميرور" البريطانية، فإنه بعد سنوات من الاختفاء كشفت قطعة من الحطام عن فكرة مرعبة عما حدث لـ 239 شخصًا على متن الرحلة الماليزية.

وجرفت المياه قطعة من الجناح (القلاب) من طائرة MH370 قبالة سواحل تنزانيا، وأظهر تحليلها أن جميع الأشخاص الموجودين على متنها البالغ عددهم 239 قد غرقوا في المحيط في "غوص الموت" المروِّع.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية المنكوبة قد اختفت منذ 6 سنوات، وبالتحديد في السادس من مارس عام 2014، وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 239 شخصًا.

وعقب قيام الرحلة باتصالها النهائي مع مراقبة الحركة الجوية بعد 38 دقيقة من الإقلاع حدث شيء كارثي، حيَّر العالم؛ إذ كان من المفترض أن تهبط في العاصمة الصينية بكين في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها اختفت، ولم يتم العثور إلا على القليل من آثار الطائرة من طراز بوينغ 777.

الطائرة الماليزية المفقودة المحيط الهندي

الرئيسية/ محطات

اعلان
هل تتذكرونها؟.. بعد 6 سنوات من التحقيق.. هذا هو مكان الطائرة الماليزية المفقودة
سبق

خلص التحقيق الرسمي حول قضية اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة منذ 6 سنوات إلى أنها انتهت على الأرجح في قاع جنوب المحيط الهندي، لكن لم يُعلَن عمن يُعتقد أنه المسؤول عن المأساة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، نقلاً عن "الميرور" البريطانية، فإنه بعد سنوات من الاختفاء كشفت قطعة من الحطام عن فكرة مرعبة عما حدث لـ 239 شخصًا على متن الرحلة الماليزية.

وجرفت المياه قطعة من الجناح (القلاب) من طائرة MH370 قبالة سواحل تنزانيا، وأظهر تحليلها أن جميع الأشخاص الموجودين على متنها البالغ عددهم 239 قد غرقوا في المحيط في "غوص الموت" المروِّع.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية المنكوبة قد اختفت منذ 6 سنوات، وبالتحديد في السادس من مارس عام 2014، وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 239 شخصًا.

وعقب قيام الرحلة باتصالها النهائي مع مراقبة الحركة الجوية بعد 38 دقيقة من الإقلاع حدث شيء كارثي، حيَّر العالم؛ إذ كان من المفترض أن تهبط في العاصمة الصينية بكين في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها اختفت، ولم يتم العثور إلا على القليل من آثار الطائرة من طراز بوينغ 777.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:00 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:59 PM

هل تتذكرونها؟.. بعد 6 سنوات من التحقيق.. هذا هو مكان الطائرة الماليزية المفقودة

حطام جناحها يكشف عن "غوص الموت" المروِّع لجميع ركابها الـ239

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
19,448

خلص التحقيق الرسمي حول قضية اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة منذ 6 سنوات إلى أنها انتهت على الأرجح في قاع جنوب المحيط الهندي، لكن لم يُعلَن عمن يُعتقد أنه المسؤول عن المأساة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، نقلاً عن "الميرور" البريطانية، فإنه بعد سنوات من الاختفاء كشفت قطعة من الحطام عن فكرة مرعبة عما حدث لـ 239 شخصًا على متن الرحلة الماليزية.

وجرفت المياه قطعة من الجناح (القلاب) من طائرة MH370 قبالة سواحل تنزانيا، وأظهر تحليلها أن جميع الأشخاص الموجودين على متنها البالغ عددهم 239 قد غرقوا في المحيط في "غوص الموت" المروِّع.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية المنكوبة قد اختفت منذ 6 سنوات، وبالتحديد في السادس من مارس عام 2014، وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 239 شخصًا.

وعقب قيام الرحلة باتصالها النهائي مع مراقبة الحركة الجوية بعد 38 دقيقة من الإقلاع حدث شيء كارثي، حيَّر العالم؛ إذ كان من المفترض أن تهبط في العاصمة الصينية بكين في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها اختفت، ولم يتم العثور إلا على القليل من آثار الطائرة من طراز بوينغ 777.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,493

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة