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"الصحة": تسجيل 409 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 710 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مدير تعليم جازان": ترتيب الطلاب بالمدارس والفصول سيكون وفق ٤ مستويات

"أبو هادي": غرف عزل بالمدارس لتفادي انتشار العدوى في حال ظهور أي إصابات

‬ كشف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، عن أن ترتيب الطلاب في المدارس والفصول سيكون وفق ٤ مستويات متعددة بناءً على كثافة الطلاب وهي: (المستوى المنخفض، والمتوسط، والعالي، والعالي جدًّا).

وأضاف "أبو هادي" عبر برنامج "120" على قناة "الإخبارية": ستكون نسبة حضور الطلاب ١٠٠٪ وهذا في المدارس ذات العدد الأقل طلابًا الكافي للتباعد، أما المستوى المتوسط فسيكون ٥٠٪ حضوريًّا و٥٠٪ عن بُعد بالتناوب، والمستوى العالي ٣٣٪ حضوريًّا و٦٧٪ عن بُعد، والمستوى العالي جدًّا ٥٠٪ حضوريًّا و٥٠٪ عن بُعد مسائيًّا.

وأوضح أن المدارس ستجهز بغرف عزل لتفادي انتشار العدوى في حال ظهور إصابات بفيروس كورونا.

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"مدير تعليم جازان": ترتيب الطلاب بالمدارس والفصول سيكون وفق ٤ مستويات
سبق

‬ كشف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، عن أن ترتيب الطلاب في المدارس والفصول سيكون وفق ٤ مستويات متعددة بناءً على كثافة الطلاب وهي: (المستوى المنخفض، والمتوسط، والعالي، والعالي جدًّا).

وأضاف "أبو هادي" عبر برنامج "120" على قناة "الإخبارية": ستكون نسبة حضور الطلاب ١٠٠٪ وهذا في المدارس ذات العدد الأقل طلابًا الكافي للتباعد، أما المستوى المتوسط فسيكون ٥٠٪ حضوريًّا و٥٠٪ عن بُعد بالتناوب، والمستوى العالي ٣٣٪ حضوريًّا و٦٧٪ عن بُعد، والمستوى العالي جدًّا ٥٠٪ حضوريًّا و٥٠٪ عن بُعد مسائيًّا.

وأوضح أن المدارس ستجهز بغرف عزل لتفادي انتشار العدوى في حال ظهور إصابات بفيروس كورونا.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:30 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:34 PM

"مدير تعليم جازان": ترتيب الطلاب بالمدارس والفصول سيكون وفق ٤ مستويات

"أبو هادي": غرف عزل بالمدارس لتفادي انتشار العدوى في حال ظهور أي إصابات

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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‬ كشف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، عن أن ترتيب الطلاب في المدارس والفصول سيكون وفق ٤ مستويات متعددة بناءً على كثافة الطلاب وهي: (المستوى المنخفض، والمتوسط، والعالي، والعالي جدًّا).

وأضاف "أبو هادي" عبر برنامج "120" على قناة "الإخبارية": ستكون نسبة حضور الطلاب ١٠٠٪ وهذا في المدارس ذات العدد الأقل طلابًا الكافي للتباعد، أما المستوى المتوسط فسيكون ٥٠٪ حضوريًّا و٥٠٪ عن بُعد بالتناوب، والمستوى العالي ٣٣٪ حضوريًّا و٦٧٪ عن بُعد، والمستوى العالي جدًّا ٥٠٪ حضوريًّا و٥٠٪ عن بُعد مسائيًّا.

وأوضح أن المدارس ستجهز بغرف عزل لتفادي انتشار العدوى في حال ظهور إصابات بفيروس كورونا.

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