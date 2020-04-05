النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة

الملك يوجّه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

"سكني" يطلق مشروع "نساج تاون2" في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً

ضمن ضاحية الواجهة وتبدأ أسعاره من 640 ألف ريال

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع "نساج تاون 2" في مدينة الدمام، ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يوفر المشروع أكثر من 1600 وحدة سكنية من نوع (فيلا) متعددة المساحات والتصاميم، تلائم كافة احتياجات الأسر السعودية، يضاف لـ27 مشروعاً تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها توفر 20665 وحدة متنوعة.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي اليوم، أن مشروع "نساج تاون2" يقع داخل المناطق العمرانية بجوار مجمع الملك فهد الطبي العسكري القريب من طريق الدمام - الرياض، بمساحة إجمالية تزيد عن مليون م2، ويوفر 1653 فيلا سكنية ذات مساحات متعددة تصل إلى 340 م2، تبدأ أسعارها من 640 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة، حيث يأتي المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تخدم أكثر من 100 ألف نسمة، في بيئة حضارية متكاملة تحوي المسطحات الخضراء والمرافق التعليمية والصحية والتجارية والمراكز الأمنية.

ولفت "سكني" إلى أن المشروع يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة، ويأتي امتداداً لنحو 73 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

ويتيح "سكني" عبر الموقع الإلكتروني على الرابط (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو تطبيق الهواتف الذكيّة إجراءات الحجز الإلكتروني للوحدات عبر خطوات سهلة وميسّرة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي يوفرها البرنامج عبر منصاته الرقمية المختلفة، إلى جانب المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090 للإجابة على كافة الاستفسارات حول جميع المشاريع.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سكني" يطلق مشروع "نساج تاون2" في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع "نساج تاون 2" في مدينة الدمام، ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يوفر المشروع أكثر من 1600 وحدة سكنية من نوع (فيلا) متعددة المساحات والتصاميم، تلائم كافة احتياجات الأسر السعودية، يضاف لـ27 مشروعاً تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها توفر 20665 وحدة متنوعة.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي اليوم، أن مشروع "نساج تاون2" يقع داخل المناطق العمرانية بجوار مجمع الملك فهد الطبي العسكري القريب من طريق الدمام - الرياض، بمساحة إجمالية تزيد عن مليون م2، ويوفر 1653 فيلا سكنية ذات مساحات متعددة تصل إلى 340 م2، تبدأ أسعارها من 640 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة، حيث يأتي المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تخدم أكثر من 100 ألف نسمة، في بيئة حضارية متكاملة تحوي المسطحات الخضراء والمرافق التعليمية والصحية والتجارية والمراكز الأمنية.

ولفت "سكني" إلى أن المشروع يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة، ويأتي امتداداً لنحو 73 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

ويتيح "سكني" عبر الموقع الإلكتروني على الرابط (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو تطبيق الهواتف الذكيّة إجراءات الحجز الإلكتروني للوحدات عبر خطوات سهلة وميسّرة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي يوفرها البرنامج عبر منصاته الرقمية المختلفة، إلى جانب المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090 للإجابة على كافة الاستفسارات حول جميع المشاريع.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
05:43 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
06:55 PM

"سكني" يطلق مشروع "نساج تاون2" في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً

ضمن ضاحية الواجهة وتبدأ أسعاره من 640 ألف ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,464

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع "نساج تاون 2" في مدينة الدمام، ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يوفر المشروع أكثر من 1600 وحدة سكنية من نوع (فيلا) متعددة المساحات والتصاميم، تلائم كافة احتياجات الأسر السعودية، يضاف لـ27 مشروعاً تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها توفر 20665 وحدة متنوعة.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي اليوم، أن مشروع "نساج تاون2" يقع داخل المناطق العمرانية بجوار مجمع الملك فهد الطبي العسكري القريب من طريق الدمام - الرياض، بمساحة إجمالية تزيد عن مليون م2، ويوفر 1653 فيلا سكنية ذات مساحات متعددة تصل إلى 340 م2، تبدأ أسعارها من 640 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة، حيث يأتي المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تخدم أكثر من 100 ألف نسمة، في بيئة حضارية متكاملة تحوي المسطحات الخضراء والمرافق التعليمية والصحية والتجارية والمراكز الأمنية.

ولفت "سكني" إلى أن المشروع يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة، ويأتي امتداداً لنحو 73 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

ويتيح "سكني" عبر الموقع الإلكتروني على الرابط (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو تطبيق الهواتف الذكيّة إجراءات الحجز الإلكتروني للوحدات عبر خطوات سهلة وميسّرة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي يوفرها البرنامج عبر منصاته الرقمية المختلفة، إلى جانب المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090 للإجابة على كافة الاستفسارات حول جميع المشاريع.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,891
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,577
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,912

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة