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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

عبّر عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وعبّر الرئيس الروسي خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية، خصوصاً وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلناً استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

من جهته أكد سمو ولي العهد رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته، كما تم خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وعبّر الرئيس الروسي خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية، خصوصاً وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلناً استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

من جهته أكد سمو ولي العهد رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته، كما تم خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
06:35 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

عبّر عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وعبّر الرئيس الروسي خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية، خصوصاً وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلناً استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

من جهته أكد سمو ولي العهد رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته، كما تم خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.

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