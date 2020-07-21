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رئاسة الحرمين تعقد اللقاء السنوي لاستعراض خطة الحج لهذا العام

3500 عامل يعملون على ثلاث ورديات لتطهير وتعقيم الحرم

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لقاءها الإعلامي السنوي لاستعراض خطتها لموسم حج هذا العام 1441هـ، تحت شعار (معاً محترزون.. جميعًا حذرون) (بسلام آمنين).

جاء ذلك بحضور مستشار وزير الإعلام فهيم الحامد، وعدد من وكلائه ومساعديه، وعدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، عبر الشبكة الافتراضية.

وفي بداية اللقاء أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن الحج شعيرة إسلامية وشعار هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن ثَم أبناؤه البررة من بعده وحتى هذا العهد الزاهر، وأن المملكة العربية السعودية تحمل خبرات متراكمة تجاوزت (80) عامًا في خدمة الحج والحجاج.

وأضاف الدكتور السديس أن الرئاسة وضعت خطة تشغيلية كانت نتاج شهور من العمل المتواصل والاجتماعات المكثفة، بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة وكافة الجهات الأمنية، مبينًا أن هذه الخطة تتّسم بالتكثيف والتركيز وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار السديس إلى أن الخطة تنطلق من رؤية الرئاسة ورسالتها؛ وهي حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين، ورسالتها هي تمكين القاصدين من أداء العبادة على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مُثرية، وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين الدعوية والعلمية، مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجدد وشراكات فاعلة، وترتكز هذه الخطة على عشرة محاور هي: المحور التوجيهي والعلمي، والمحور الخدمي التشغيلي، التحول الرقمي، الاتصال المؤسسي، التميز التطويري، النشاط الاجتماعي، المحور الصحي، المحور الرقابي، محور القوى العاملة، المحور الإشرافي.

وأوضح أن الرئاسة حرصت في خطتها على تكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى عشر مرات في اليوم والليلة، مجندة (3500) عامل يعملون على ثلاث ورديات، مؤكداً أنه لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيمًا وتطهيرًا وطهارة من الحرمين الشريفين، وأن الرئاسة قد أتمّت استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة إلى عشر لغات، وبثّها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستخدم، وستتم ترجمتها بشكل مباشر على قناة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وعلى قناة السنة النبوية باللغة الفرنسية، كما وزعت الرئاسة بنيتها التقنية بهدف بث الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية التي يقدمها أصحاب المعالي والفضيلة من أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام.

ومن جهته أفاد وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيمد، أن الرئاسة ملتزمة بدورها وواجبها في العناية والاهتمام بضيوف الرحمن داخل المسجد؛ من دخول الساحة وحتى توديعهم، من تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تنظيمهم في الطواف والسعي بوضع المسافات الآمنة، وكذلك إدخالهم على أفواج وبأعداد محدودة، وتكثيف الكاميرات الحرارية على الأبواب، وتكثيف القوى العاملة سواء عن بعد أو داخل المسجد الحرام.

وفي ذات السياق تحدث وكيل الرئيس العام للتخطيط والشؤون التطويرية الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام عبد الحميد المالكي، قائلًا: إنه مع المحن تأتي المحن، وإن الرئاسة استفادت من هذه الجائحة في توسع خبراتها الميدانية والإدارية، وإنه سيتم العمل على قياس آراء ضيوف الرحمن مدى رضاهم ورصد ملاحظاتهم للخدمات المقدمة لهم من قبل الرئاسة وخطتها التنفيذية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تعقد اللقاء السنوي لاستعراض خطة الحج لهذا العام
سبق

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لقاءها الإعلامي السنوي لاستعراض خطتها لموسم حج هذا العام 1441هـ، تحت شعار (معاً محترزون.. جميعًا حذرون) (بسلام آمنين).

جاء ذلك بحضور مستشار وزير الإعلام فهيم الحامد، وعدد من وكلائه ومساعديه، وعدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، عبر الشبكة الافتراضية.

وفي بداية اللقاء أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن الحج شعيرة إسلامية وشعار هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن ثَم أبناؤه البررة من بعده وحتى هذا العهد الزاهر، وأن المملكة العربية السعودية تحمل خبرات متراكمة تجاوزت (80) عامًا في خدمة الحج والحجاج.

وأضاف الدكتور السديس أن الرئاسة وضعت خطة تشغيلية كانت نتاج شهور من العمل المتواصل والاجتماعات المكثفة، بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة وكافة الجهات الأمنية، مبينًا أن هذه الخطة تتّسم بالتكثيف والتركيز وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار السديس إلى أن الخطة تنطلق من رؤية الرئاسة ورسالتها؛ وهي حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين، ورسالتها هي تمكين القاصدين من أداء العبادة على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مُثرية، وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين الدعوية والعلمية، مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجدد وشراكات فاعلة، وترتكز هذه الخطة على عشرة محاور هي: المحور التوجيهي والعلمي، والمحور الخدمي التشغيلي، التحول الرقمي، الاتصال المؤسسي، التميز التطويري، النشاط الاجتماعي، المحور الصحي، المحور الرقابي، محور القوى العاملة، المحور الإشرافي.

وأوضح أن الرئاسة حرصت في خطتها على تكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى عشر مرات في اليوم والليلة، مجندة (3500) عامل يعملون على ثلاث ورديات، مؤكداً أنه لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيمًا وتطهيرًا وطهارة من الحرمين الشريفين، وأن الرئاسة قد أتمّت استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة إلى عشر لغات، وبثّها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستخدم، وستتم ترجمتها بشكل مباشر على قناة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وعلى قناة السنة النبوية باللغة الفرنسية، كما وزعت الرئاسة بنيتها التقنية بهدف بث الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية التي يقدمها أصحاب المعالي والفضيلة من أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام.

ومن جهته أفاد وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيمد، أن الرئاسة ملتزمة بدورها وواجبها في العناية والاهتمام بضيوف الرحمن داخل المسجد؛ من دخول الساحة وحتى توديعهم، من تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تنظيمهم في الطواف والسعي بوضع المسافات الآمنة، وكذلك إدخالهم على أفواج وبأعداد محدودة، وتكثيف الكاميرات الحرارية على الأبواب، وتكثيف القوى العاملة سواء عن بعد أو داخل المسجد الحرام.

وفي ذات السياق تحدث وكيل الرئيس العام للتخطيط والشؤون التطويرية الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام عبد الحميد المالكي، قائلًا: إنه مع المحن تأتي المحن، وإن الرئاسة استفادت من هذه الجائحة في توسع خبراتها الميدانية والإدارية، وإنه سيتم العمل على قياس آراء ضيوف الرحمن مدى رضاهم ورصد ملاحظاتهم للخدمات المقدمة لهم من قبل الرئاسة وخطتها التنفيذية.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
07:20 PM

رئاسة الحرمين تعقد اللقاء السنوي لاستعراض خطة الحج لهذا العام

3500 عامل يعملون على ثلاث ورديات لتطهير وتعقيم الحرم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لقاءها الإعلامي السنوي لاستعراض خطتها لموسم حج هذا العام 1441هـ، تحت شعار (معاً محترزون.. جميعًا حذرون) (بسلام آمنين).

جاء ذلك بحضور مستشار وزير الإعلام فهيم الحامد، وعدد من وكلائه ومساعديه، وعدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، عبر الشبكة الافتراضية.

وفي بداية اللقاء أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن الحج شعيرة إسلامية وشعار هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن ثَم أبناؤه البررة من بعده وحتى هذا العهد الزاهر، وأن المملكة العربية السعودية تحمل خبرات متراكمة تجاوزت (80) عامًا في خدمة الحج والحجاج.

وأضاف الدكتور السديس أن الرئاسة وضعت خطة تشغيلية كانت نتاج شهور من العمل المتواصل والاجتماعات المكثفة، بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة وكافة الجهات الأمنية، مبينًا أن هذه الخطة تتّسم بالتكثيف والتركيز وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار السديس إلى أن الخطة تنطلق من رؤية الرئاسة ورسالتها؛ وهي حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين، ورسالتها هي تمكين القاصدين من أداء العبادة على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مُثرية، وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين الدعوية والعلمية، مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجدد وشراكات فاعلة، وترتكز هذه الخطة على عشرة محاور هي: المحور التوجيهي والعلمي، والمحور الخدمي التشغيلي، التحول الرقمي، الاتصال المؤسسي، التميز التطويري، النشاط الاجتماعي، المحور الصحي، المحور الرقابي، محور القوى العاملة، المحور الإشرافي.

وأوضح أن الرئاسة حرصت في خطتها على تكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى عشر مرات في اليوم والليلة، مجندة (3500) عامل يعملون على ثلاث ورديات، مؤكداً أنه لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيمًا وتطهيرًا وطهارة من الحرمين الشريفين، وأن الرئاسة قد أتمّت استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة إلى عشر لغات، وبثّها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستخدم، وستتم ترجمتها بشكل مباشر على قناة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وعلى قناة السنة النبوية باللغة الفرنسية، كما وزعت الرئاسة بنيتها التقنية بهدف بث الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية التي يقدمها أصحاب المعالي والفضيلة من أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام.

ومن جهته أفاد وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيمد، أن الرئاسة ملتزمة بدورها وواجبها في العناية والاهتمام بضيوف الرحمن داخل المسجد؛ من دخول الساحة وحتى توديعهم، من تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تنظيمهم في الطواف والسعي بوضع المسافات الآمنة، وكذلك إدخالهم على أفواج وبأعداد محدودة، وتكثيف الكاميرات الحرارية على الأبواب، وتكثيف القوى العاملة سواء عن بعد أو داخل المسجد الحرام.

وفي ذات السياق تحدث وكيل الرئيس العام للتخطيط والشؤون التطويرية الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام عبد الحميد المالكي، قائلًا: إنه مع المحن تأتي المحن، وإن الرئاسة استفادت من هذه الجائحة في توسع خبراتها الميدانية والإدارية، وإنه سيتم العمل على قياس آراء ضيوف الرحمن مدى رضاهم ورصد ملاحظاتهم للخدمات المقدمة لهم من قبل الرئاسة وخطتها التنفيذية.

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