مدير الجوازات يتفقَّد سير إجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام آباد

مبادرة تستهدف خدمة أكثر من 225 ألف حاج وحاجة

تفقَّد رئيس وفد المملكة لمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم؛ سير الإجراءات الجارية في مطار إسلام آباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية؛ استعدادًا لإطلاق أعمال مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ، بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور حسين بن ناصر الشريف، ومدير عام مطار إسلام آباد الدولي أصخر فهيم كاتار، ونائب مدير المطار طاهر سكندر.

ووقف الجميع على مسارات عمل إجراءات الجوازات السعودية التي جهزت بالتنسيق مع السلطات الباكستانية، واطلعوا على آلية استقبال الحجاج الباكستانيين وإنهاء جميع إجراءاتهم بصورة تقنية تتَّسم بالسرعة والكفاءة في العمل.

وثمَّن اللواء سليمان اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، ما لمسه من السلطات الباكستانية من تعاون أثمر عن إتمام تطبيق مبادرة طريق مكة لهذا العام في باكستان؛ لما من شأنه خدمة حجاج بلادهم وتسهيل وصولهم إلى أرض المملكة وأداء مناسك الحج بكل راحة واستقرار.

ونوه في ذلك الصدد إلى الجهود التي يبذلها المسؤولون في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل مبادرة طريق مكة لتحقيق أهداف المبادرة التي تنبثق عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ بغية الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق بتعاون القطاعات الحكومية في المملكة المرتبطة بشؤون الحج لإنجاح المبادرة، ويسير العمل في المطارات الدولية العاملة ضمن هذه المبادرة بشكل ممتاز وأكثر تفاعلاً ولله الحمد.



يذكر أن مبادرة طريق مكة تنفذها: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، الجوازات، الهيئة العامة للطيران المدني، مركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للجمارك السعودية، شركة علم، مستهدفة أكثر من 225 ألف حاج وحاجة.