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أكثر من مليون طالب وطالبة بمكة المكرمة يعودون للدراسة عن بُعد

عبر منصة "مدرستي" وقنوات "عين" في ظل جائحة كورونا

يعود اليوم الأحد مع بدء العام الدراسي الجديد أكثر من مليون طالب وطالبة بتعليم منطقة مكة المكرمة، وذلك عبر منصة مدرستي للتعليم "عن بُعد"، وقنوات "عين"، في ظل جائحة كورونا.

وتفصيلاً، يعود اليوم الأحد مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا، (1.385.483) طالبًا وطالبة بمختلف محافظات منطقة مكة المكرمة؛ ففي مكة المكرمة 400 ألف طالب وطالبة، وفي جدة 650 ألف طالب وطالبة، وفي الطائف 250 ألف طالب وطالبة، و62 ألف طالب بالقنفذة، و32 ألف طالب وطالبة في الليث.

وكانت إدارات التعليم بمكة ومحافظاتها قد أكملت ترحيل الكتب الدراسية للمدارس، وتوزيعها على الطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية، بمتابعة مديري التعليم والقيادات، استعدادًا لعودة أكثر من مليون طالب وطالبة اليوم الأحد للعام الدراسي 1442هـ الاستثنائي في ظل جائحة كورونا.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من مليون طالب وطالبة بمكة المكرمة يعودون للدراسة عن بُعد
سبق

يعود اليوم الأحد مع بدء العام الدراسي الجديد أكثر من مليون طالب وطالبة بتعليم منطقة مكة المكرمة، وذلك عبر منصة مدرستي للتعليم "عن بُعد"، وقنوات "عين"، في ظل جائحة كورونا.

وتفصيلاً، يعود اليوم الأحد مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا، (1.385.483) طالبًا وطالبة بمختلف محافظات منطقة مكة المكرمة؛ ففي مكة المكرمة 400 ألف طالب وطالبة، وفي جدة 650 ألف طالب وطالبة، وفي الطائف 250 ألف طالب وطالبة، و62 ألف طالب بالقنفذة، و32 ألف طالب وطالبة في الليث.

وكانت إدارات التعليم بمكة ومحافظاتها قد أكملت ترحيل الكتب الدراسية للمدارس، وتوزيعها على الطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية، بمتابعة مديري التعليم والقيادات، استعدادًا لعودة أكثر من مليون طالب وطالبة اليوم الأحد للعام الدراسي 1442هـ الاستثنائي في ظل جائحة كورونا.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
12:38 AM

أكثر من مليون طالب وطالبة بمكة المكرمة يعودون للدراسة عن بُعد

عبر منصة "مدرستي" وقنوات "عين" في ظل جائحة كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يعود اليوم الأحد مع بدء العام الدراسي الجديد أكثر من مليون طالب وطالبة بتعليم منطقة مكة المكرمة، وذلك عبر منصة مدرستي للتعليم "عن بُعد"، وقنوات "عين"، في ظل جائحة كورونا.

وتفصيلاً، يعود اليوم الأحد مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا، (1.385.483) طالبًا وطالبة بمختلف محافظات منطقة مكة المكرمة؛ ففي مكة المكرمة 400 ألف طالب وطالبة، وفي جدة 650 ألف طالب وطالبة، وفي الطائف 250 ألف طالب وطالبة، و62 ألف طالب بالقنفذة، و32 ألف طالب وطالبة في الليث.

وكانت إدارات التعليم بمكة ومحافظاتها قد أكملت ترحيل الكتب الدراسية للمدارس، وتوزيعها على الطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية، بمتابعة مديري التعليم والقيادات، استعدادًا لعودة أكثر من مليون طالب وطالبة اليوم الأحد للعام الدراسي 1442هـ الاستثنائي في ظل جائحة كورونا.

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