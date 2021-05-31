بشعار "الالتزام والإقلاع".. أمير القصيم يدشِّن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين

"تدارك" تفعّل 19 فعالية متنوعة مع شركائها بالقطاعات الحكومية والأهلية

تشرّف أعضاء جمعية تدارك لمكافحة التدخين ببريدة بتدشين فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين بمكتب أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل، وذلك بالإمارة تحت شعار (الالتزام بالإقلاع).

وتفصيلاً، ثمّن أمير المنطقة جهود الجمعية وفعالياتها التي تنطلق بالتزامن مع هذه المناسبة، التي تستهدف قطاعات حكومية وأهلية عدة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن إطلاق أمير المنطقة فعاليات وبرامج الجمعية يأتي والسعودية تستشرف المستقبل برؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي، مشيرًا إلى أن اليوم العالمي للامتناع عن التبغ فعالية تحتفي بها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها يوم 31 مايو من كل عام لتسليط الضوء على المخاطر الصحية المتصلة بالتدخين.

وتُفعِّل الجمعية هذه المناسبة بتسع عشرة فعالية متنوعة مع شركائها في القطاعات الحكومية والأهلية والبرامج الإعلامية المؤثرة.