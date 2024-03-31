خادم الحرمين يبحث مع رئيس الوزراء البحريني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

على هامش أعمال القمة العربية في تونس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم على هامش أعمال القمة العربية في تونس، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وتم خلال اللقاء، الحديث عن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.