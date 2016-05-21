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أمانة جدة تضبط 503 بائعين مخالفين وتتلف 521 بسطة عشوائية في رمضان

دعت إلى إيجاد تنظيم وآلية للباعة السعوديين المتجولين وفق ضوابط ومعايير

ضبطت أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 503 بائعين مخالفين، وأتلفت 521 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة بنطاق 19 بلدية فرعية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وكثفت أمانة جدة عبر المراقبين الميدانيين بجانب اللجان المختصة بمكافحة البيع الجائل والتفتيش على الأسواق الشعبية، أعمال الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية، إلى جانب البسطات الرمضانية لاسيما الموسمية منها للتأكد من استيفاء الشروط الصحية كافة، إضافة لتكليف فرقة مختصة لأعمال الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين والبُسَط غير النظامية في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، ضمن جهودها في حملة الرقابة البلدية خلال موسم شهر رمضان المبارك.

من جهة أخرى بلغ إجمالي رخص البسطات الرمضانية التي أصدرتها أمانة جدة لهذا العام نحو 440 رخصة في نطاق 17 بلدية فرعية وتصدرت بلدية جدة التاريخية النسبة الأعلى بواقع 92 رخصة تلتها بلدية جدة الجديدة بإجمالي 87 رخصة جرى بلديتا الصفا والمطار بإجمالي 58 لكل نطاق، وفي البلد جرى إصدار 49 رخصة، في حين توزعت الرخص المتبقية بشكل متباين على نطاق عدد من البلديات الواقعة في شمال ووسط وجنوب وشرق المحافظة.

وحرصت الأمانة على إيجاد تنظيم وآلية للبيع المتجول للباعة السعوديين وفق ضوابط ومعايير تتسم بتقنين هذه الظاهرة وتحويلها من كونها ظاهرة سلبية لتصبح عملاً مقنناً ومنظماً بإعطاء الفرصة للمواطن ليتمكن من البيع والتكسب بالطرق المشروعة من خلال عرض بضاعته في مواقع مناسبة بصورة لا تشوه المنظر العام للمدينة وفق تنظيمات واشتراطات مقننة.

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أمانة جدة تضبط 503 بائعين مخالفين وتتلف 521 بسطة عشوائية في رمضان
سبق

ضبطت أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 503 بائعين مخالفين، وأتلفت 521 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة بنطاق 19 بلدية فرعية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وكثفت أمانة جدة عبر المراقبين الميدانيين بجانب اللجان المختصة بمكافحة البيع الجائل والتفتيش على الأسواق الشعبية، أعمال الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية، إلى جانب البسطات الرمضانية لاسيما الموسمية منها للتأكد من استيفاء الشروط الصحية كافة، إضافة لتكليف فرقة مختصة لأعمال الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين والبُسَط غير النظامية في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، ضمن جهودها في حملة الرقابة البلدية خلال موسم شهر رمضان المبارك.

من جهة أخرى بلغ إجمالي رخص البسطات الرمضانية التي أصدرتها أمانة جدة لهذا العام نحو 440 رخصة في نطاق 17 بلدية فرعية وتصدرت بلدية جدة التاريخية النسبة الأعلى بواقع 92 رخصة تلتها بلدية جدة الجديدة بإجمالي 87 رخصة جرى بلديتا الصفا والمطار بإجمالي 58 لكل نطاق، وفي البلد جرى إصدار 49 رخصة، في حين توزعت الرخص المتبقية بشكل متباين على نطاق عدد من البلديات الواقعة في شمال ووسط وجنوب وشرق المحافظة.

وحرصت الأمانة على إيجاد تنظيم وآلية للبيع المتجول للباعة السعوديين وفق ضوابط ومعايير تتسم بتقنين هذه الظاهرة وتحويلها من كونها ظاهرة سلبية لتصبح عملاً مقنناً ومنظماً بإعطاء الفرصة للمواطن ليتمكن من البيع والتكسب بالطرق المشروعة من خلال عرض بضاعته في مواقع مناسبة بصورة لا تشوه المنظر العام للمدينة وفق تنظيمات واشتراطات مقننة.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:17 PM

أمانة جدة تضبط 503 بائعين مخالفين وتتلف 521 بسطة عشوائية في رمضان

دعت إلى إيجاد تنظيم وآلية للباعة السعوديين المتجولين وفق ضوابط ومعايير

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عبدالله الراجحي - جدة
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ضبطت أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 503 بائعين مخالفين، وأتلفت 521 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة بنطاق 19 بلدية فرعية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وكثفت أمانة جدة عبر المراقبين الميدانيين بجانب اللجان المختصة بمكافحة البيع الجائل والتفتيش على الأسواق الشعبية، أعمال الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية، إلى جانب البسطات الرمضانية لاسيما الموسمية منها للتأكد من استيفاء الشروط الصحية كافة، إضافة لتكليف فرقة مختصة لأعمال الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين والبُسَط غير النظامية في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، ضمن جهودها في حملة الرقابة البلدية خلال موسم شهر رمضان المبارك.

من جهة أخرى بلغ إجمالي رخص البسطات الرمضانية التي أصدرتها أمانة جدة لهذا العام نحو 440 رخصة في نطاق 17 بلدية فرعية وتصدرت بلدية جدة التاريخية النسبة الأعلى بواقع 92 رخصة تلتها بلدية جدة الجديدة بإجمالي 87 رخصة جرى بلديتا الصفا والمطار بإجمالي 58 لكل نطاق، وفي البلد جرى إصدار 49 رخصة، في حين توزعت الرخص المتبقية بشكل متباين على نطاق عدد من البلديات الواقعة في شمال ووسط وجنوب وشرق المحافظة.

وحرصت الأمانة على إيجاد تنظيم وآلية للبيع المتجول للباعة السعوديين وفق ضوابط ومعايير تتسم بتقنين هذه الظاهرة وتحويلها من كونها ظاهرة سلبية لتصبح عملاً مقنناً ومنظماً بإعطاء الفرصة للمواطن ليتمكن من البيع والتكسب بالطرق المشروعة من خلال عرض بضاعته في مواقع مناسبة بصورة لا تشوه المنظر العام للمدينة وفق تنظيمات واشتراطات مقننة.

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