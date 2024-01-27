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بريطانيا تلوح بمعاقبة "بوتين" شخصياً إذا غزت روسيا أوكرانيا

بعد يوم من تحذير مماثل لأمريكا

لم تستبعد وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم "الأربعاء"، أن ترفض بلادها عقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا غزت روسيا أوكرانيا؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

ورداً على سؤال حول العقوبات المحتملة على "بوتين"، قالت "تراس" لتلفزيون "سكاي نيوز": "لا نستبعد أي شيء"، وذلك أسوة بأمريكا التي هددت بفرض عقوبات على الرئيس الروسي شخصياً.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس: "إن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً أمر ممكن، في حال إقدامه على غزو أوكرانيا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تلوح بمعاقبة "بوتين" شخصياً إذا غزت روسيا أوكرانيا
سبق

لم تستبعد وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم "الأربعاء"، أن ترفض بلادها عقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا غزت روسيا أوكرانيا؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

ورداً على سؤال حول العقوبات المحتملة على "بوتين"، قالت "تراس" لتلفزيون "سكاي نيوز": "لا نستبعد أي شيء"، وذلك أسوة بأمريكا التي هددت بفرض عقوبات على الرئيس الروسي شخصياً.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس: "إن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً أمر ممكن، في حال إقدامه على غزو أوكرانيا".

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
04:43 PM

بريطانيا تلوح بمعاقبة "بوتين" شخصياً إذا غزت روسيا أوكرانيا

بعد يوم من تحذير مماثل لأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,555

لم تستبعد وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم "الأربعاء"، أن ترفض بلادها عقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا غزت روسيا أوكرانيا؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

ورداً على سؤال حول العقوبات المحتملة على "بوتين"، قالت "تراس" لتلفزيون "سكاي نيوز": "لا نستبعد أي شيء"، وذلك أسوة بأمريكا التي هددت بفرض عقوبات على الرئيس الروسي شخصياً.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس: "إن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً أمر ممكن، في حال إقدامه على غزو أوكرانيا".

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