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المملكة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.. غدًا

"مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي" على رأس البنود المطروحة

يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، اجتماعه الـ65 غدًا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب والأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال بيان للأمانة العامة للجامعة اليوم: المكتب التنفيذي سيقوم غدًا بإعداد وتحضير جدول أعمال ومشاريع القرارات التي تصدر عن الاجتماع؛ لعرضها على الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب بعد غد الخميس برئاسة مملكة البحرين.

وأضاف: من أهم البنود المطروحة على الاجتماع الوزاري، موضوع مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

وأردف البيان: سيتم بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمجلة العربية للفقه والقضاء، ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية؛ باعتباره جهازًا متخصصًا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

المكتب التنفيذي لمجلس وزارء العدل جامعة الدول العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.. غدًا
سبق

يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، اجتماعه الـ65 غدًا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب والأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال بيان للأمانة العامة للجامعة اليوم: المكتب التنفيذي سيقوم غدًا بإعداد وتحضير جدول أعمال ومشاريع القرارات التي تصدر عن الاجتماع؛ لعرضها على الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب بعد غد الخميس برئاسة مملكة البحرين.

وأضاف: من أهم البنود المطروحة على الاجتماع الوزاري، موضوع مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

وأردف البيان: سيتم بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمجلة العربية للفقه والقضاء، ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية؛ باعتباره جهازًا متخصصًا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
12:50 PM

المملكة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.. غدًا

"مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي" على رأس البنود المطروحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، اجتماعه الـ65 غدًا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب والأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال بيان للأمانة العامة للجامعة اليوم: المكتب التنفيذي سيقوم غدًا بإعداد وتحضير جدول أعمال ومشاريع القرارات التي تصدر عن الاجتماع؛ لعرضها على الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب بعد غد الخميس برئاسة مملكة البحرين.

وأضاف: من أهم البنود المطروحة على الاجتماع الوزاري، موضوع مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

وأردف البيان: سيتم بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمجلة العربية للفقه والقضاء، ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية؛ باعتباره جهازًا متخصصًا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

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