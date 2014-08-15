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فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يختتم برنامج "أشهُرٌ معلومات"

أقيم بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة

اختتم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ برنامج "أشُهرٌ معلومات" للتذكير بفضائل الحج، وعشر ذي الحجة، وأيام التشريق، وأحكام الأضاحي، وإحياء سنة التكبير، وتعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذلك من خلال الكلمات التوعوية والبرامج التوجيهية والمطبوعات الإرشادية.

كما جرى عرض موادّ وبطاقات توعوية في الأماكن العامة والمجمعات التجارية والمتنزهات وشاشات البلدية في هيئات المحافظات والمراكز.

وكانت مشاركة الفرع فاعلة في مدينة الحجاج، بمحافظتَي الخرج والمزاحمية، بالضيافة والمواد التوعوية.

يُذكر أن هذا البرنامج يحظى بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد الحسين، واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

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فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يختتم برنامج "أشهُرٌ معلومات"
سبق

اختتم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ برنامج "أشُهرٌ معلومات" للتذكير بفضائل الحج، وعشر ذي الحجة، وأيام التشريق، وأحكام الأضاحي، وإحياء سنة التكبير، وتعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذلك من خلال الكلمات التوعوية والبرامج التوجيهية والمطبوعات الإرشادية.

كما جرى عرض موادّ وبطاقات توعوية في الأماكن العامة والمجمعات التجارية والمتنزهات وشاشات البلدية في هيئات المحافظات والمراكز.

وكانت مشاركة الفرع فاعلة في مدينة الحجاج، بمحافظتَي الخرج والمزاحمية، بالضيافة والمواد التوعوية.

يُذكر أن هذا البرنامج يحظى بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد الحسين، واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
06:45 PM

فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يختتم برنامج "أشهُرٌ معلومات"

أقيم بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ برنامج "أشُهرٌ معلومات" للتذكير بفضائل الحج، وعشر ذي الحجة، وأيام التشريق، وأحكام الأضاحي، وإحياء سنة التكبير، وتعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذلك من خلال الكلمات التوعوية والبرامج التوجيهية والمطبوعات الإرشادية.

كما جرى عرض موادّ وبطاقات توعوية في الأماكن العامة والمجمعات التجارية والمتنزهات وشاشات البلدية في هيئات المحافظات والمراكز.

وكانت مشاركة الفرع فاعلة في مدينة الحجاج، بمحافظتَي الخرج والمزاحمية، بالضيافة والمواد التوعوية.

يُذكر أن هذا البرنامج يحظى بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد الحسين، واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

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