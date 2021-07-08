النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبرز 5 أسئلة حول ضوابط الصيد البري بالمملكة.. "الحياة الفطرية" تُجيب

منها: تحديد فترة الصيد وإصدار تصاريح للصيادين

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إنه تم تحديد فترة للصيد بالمملكة ضمن الضوابط التي وضعت، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها، وتم التطرق لها في ورشة العمل الثالثة التي عُقدت لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مؤخراً.

وأجاب "المركز" عن أبرز خمسة أسئلة قدمها الحضور "عن بُعد" في ورشة العمل الثالثة التي عُقدت لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين والمهتمين، وجاءت الأسئلة على النحو التالي:

- هل الطيور المهاجرة لها وقت محدد؟
نعم، للطيور المهاجرة فترتان تعبر من خلالها أراضي المملكة: فترة الربيع، وفترة الخريف.

- هل الصيد تراث أم هواية؟
الصيد بالصقور تراث، والصيد بالبنادق هواية.

- لماذا لا يكون للصيد وقت محدد؟
تم تحديد فترة الصيد ضمن الضوابط التي وضعت، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها.

- هل سيكون هناك تصاريح للصيد؟
نعم سيكون الصيد من خلال تصاريح لأنواع وأعداد محددة لكل صياد.

- هل تم تفعيل إنتاج الحبارى؟
نعم، يعمل المركز الآن على برنامج زيادة إنتاج الحبارى، وإعادة إطلاقها إلى الطبيعة، والترخيص لمراكز إكثار جديدة.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أبرز 5 أسئلة حول ضوابط الصيد البري بالمملكة.. "الحياة الفطرية" تُجيب
سبق

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إنه تم تحديد فترة للصيد بالمملكة ضمن الضوابط التي وضعت، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها، وتم التطرق لها في ورشة العمل الثالثة التي عُقدت لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مؤخراً.

وأجاب "المركز" عن أبرز خمسة أسئلة قدمها الحضور "عن بُعد" في ورشة العمل الثالثة التي عُقدت لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين والمهتمين، وجاءت الأسئلة على النحو التالي:

- هل الطيور المهاجرة لها وقت محدد؟
نعم، للطيور المهاجرة فترتان تعبر من خلالها أراضي المملكة: فترة الربيع، وفترة الخريف.

- هل الصيد تراث أم هواية؟
الصيد بالصقور تراث، والصيد بالبنادق هواية.

- لماذا لا يكون للصيد وقت محدد؟
تم تحديد فترة الصيد ضمن الضوابط التي وضعت، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها.

- هل سيكون هناك تصاريح للصيد؟
نعم سيكون الصيد من خلال تصاريح لأنواع وأعداد محددة لكل صياد.

- هل تم تفعيل إنتاج الحبارى؟
نعم، يعمل المركز الآن على برنامج زيادة إنتاج الحبارى، وإعادة إطلاقها إلى الطبيعة، والترخيص لمراكز إكثار جديدة.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
10:16 PM

أبرز 5 أسئلة حول ضوابط الصيد البري بالمملكة.. "الحياة الفطرية" تُجيب

منها: تحديد فترة الصيد وإصدار تصاريح للصيادين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,000

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إنه تم تحديد فترة للصيد بالمملكة ضمن الضوابط التي وضعت، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها، وتم التطرق لها في ورشة العمل الثالثة التي عُقدت لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مؤخراً.

وأجاب "المركز" عن أبرز خمسة أسئلة قدمها الحضور "عن بُعد" في ورشة العمل الثالثة التي عُقدت لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين والمهتمين، وجاءت الأسئلة على النحو التالي:

- هل الطيور المهاجرة لها وقت محدد؟
نعم، للطيور المهاجرة فترتان تعبر من خلالها أراضي المملكة: فترة الربيع، وفترة الخريف.

- هل الصيد تراث أم هواية؟
الصيد بالصقور تراث، والصيد بالبنادق هواية.

- لماذا لا يكون للصيد وقت محدد؟
تم تحديد فترة الصيد ضمن الضوابط التي وضعت، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها.

- هل سيكون هناك تصاريح للصيد؟
نعم سيكون الصيد من خلال تصاريح لأنواع وأعداد محددة لكل صياد.

- هل تم تفعيل إنتاج الحبارى؟
نعم، يعمل المركز الآن على برنامج زيادة إنتاج الحبارى، وإعادة إطلاقها إلى الطبيعة، والترخيص لمراكز إكثار جديدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة