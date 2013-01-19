شاحنة تدهس رجل أمن بنقطة تفتيش بمحافظة تربة

على طريق "حضن" الذي يربطها بالطائف

لقي مساء اليوم رجل أمن يعمل بشرطة محافظة تربة مصرعه أثناء أداء مهامه بنقطة تفتيش على طريق "حضن" الذي يربط بين محافظتي "تربة" و"الطائف".

وعلمت "سبق" من مصادرها بأن رجل الأمن كان يعمل هو وزملائه بنقطة تفتيش أمنية غير ثابتة على طريق حضن بتربة مساء اليوم، وأثناء أداء المهام تعرض رجل الأمن لحادث دهس تحت شاحنة.

وأكدت المصادر أن الجهات المختصة باشرت الحادث ونقل رجل الأمن المتوفى إلى ثلاجة الموتى لحين إنهاء الإجراءات النظامية المترتبة حول الواقعة.