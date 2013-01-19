النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاحنة تدهس رجل أمن بنقطة تفتيش بمحافظة تربة

على طريق "حضن" الذي يربطها بالطائف

لقي مساء اليوم رجل أمن يعمل بشرطة محافظة تربة مصرعه أثناء أداء مهامه بنقطة تفتيش على طريق "حضن" الذي يربط بين محافظتي "تربة" و"الطائف".

وعلمت "سبق" من مصادرها بأن رجل الأمن كان يعمل هو وزملائه بنقطة تفتيش أمنية غير ثابتة على طريق حضن بتربة مساء اليوم، وأثناء أداء المهام تعرض رجل الأمن لحادث دهس تحت شاحنة.

وأكدت المصادر أن الجهات المختصة باشرت الحادث ونقل رجل الأمن المتوفى إلى ثلاجة الموتى لحين إنهاء الإجراءات النظامية المترتبة حول الواقعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاحنة تدهس رجل أمن بنقطة تفتيش بمحافظة تربة
سبق

لقي مساء اليوم رجل أمن يعمل بشرطة محافظة تربة مصرعه أثناء أداء مهامه بنقطة تفتيش على طريق "حضن" الذي يربط بين محافظتي "تربة" و"الطائف".

وعلمت "سبق" من مصادرها بأن رجل الأمن كان يعمل هو وزملائه بنقطة تفتيش أمنية غير ثابتة على طريق حضن بتربة مساء اليوم، وأثناء أداء المهام تعرض رجل الأمن لحادث دهس تحت شاحنة.

وأكدت المصادر أن الجهات المختصة باشرت الحادث ونقل رجل الأمن المتوفى إلى ثلاجة الموتى لحين إنهاء الإجراءات النظامية المترتبة حول الواقعة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
08:00 PM

شاحنة تدهس رجل أمن بنقطة تفتيش بمحافظة تربة

على طريق "حضن" الذي يربطها بالطائف

A A A
سعد البقمي - تربة
38
43,929

لقي مساء اليوم رجل أمن يعمل بشرطة محافظة تربة مصرعه أثناء أداء مهامه بنقطة تفتيش على طريق "حضن" الذي يربط بين محافظتي "تربة" و"الطائف".

وعلمت "سبق" من مصادرها بأن رجل الأمن كان يعمل هو وزملائه بنقطة تفتيش أمنية غير ثابتة على طريق حضن بتربة مساء اليوم، وأثناء أداء المهام تعرض رجل الأمن لحادث دهس تحت شاحنة.

وأكدت المصادر أن الجهات المختصة باشرت الحادث ونقل رجل الأمن المتوفى إلى ثلاجة الموتى لحين إنهاء الإجراءات النظامية المترتبة حول الواقعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي
ضياع الوقت والتفكير..!!

ضياع الوقت والتفكير..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة