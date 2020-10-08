النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسجيل 4538 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا.. و489 بماليزيا

2825  مصابًا و60 وفاة بسبب الفيروس بالفلبين في 24 ساعة

سجّلت إندونيسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 4538 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و98 حالة وفاة.

وتفصيلاً، قالت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها أمس: إن إجمالي الإصابات بلغ 315714 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11472 حالة، بينما وصلت حالات التعافي منه إلى 240291 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان إلى تسجيل 489 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 13993 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة؛ ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 141 حالة، بينما وصلت حالات التعافي إلى 10501 حالة.

كما سجلت الفلبين خلال الساعات الـ24 الماضية 2825 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 و60 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الفلبينية في بيانها إلى أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 329637 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 5925 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 273723 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تسجيل 4538 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا.. و489 بماليزيا
سبق

سجّلت إندونيسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 4538 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و98 حالة وفاة.

وتفصيلاً، قالت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها أمس: إن إجمالي الإصابات بلغ 315714 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11472 حالة، بينما وصلت حالات التعافي منه إلى 240291 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان إلى تسجيل 489 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 13993 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة؛ ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 141 حالة، بينما وصلت حالات التعافي إلى 10501 حالة.

كما سجلت الفلبين خلال الساعات الـ24 الماضية 2825 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 و60 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الفلبينية في بيانها إلى أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 329637 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 5925 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 273723 حالة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
12:33 AM

تسجيل 4538 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا.. و489 بماليزيا

2825  مصابًا و60 وفاة بسبب الفيروس بالفلبين في 24 ساعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
23

سجّلت إندونيسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 4538 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و98 حالة وفاة.

وتفصيلاً، قالت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها أمس: إن إجمالي الإصابات بلغ 315714 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11472 حالة، بينما وصلت حالات التعافي منه إلى 240291 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان إلى تسجيل 489 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 13993 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة؛ ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 141 حالة، بينما وصلت حالات التعافي إلى 10501 حالة.

كما سجلت الفلبين خلال الساعات الـ24 الماضية 2825 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 و60 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الفلبينية في بيانها إلى أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 329637 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 5925 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 273723 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,700
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,333
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,586
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,196

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة