النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا واستعداد الأمن والتطوير في اجتماع أمير الرياض بمحافظي المنطقة

ترأسه بمشاركة نائبه عبر الاتصال المرئي ونوقشت خلاله الموضوعات المدرجة

رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمشاركة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بقصر الحكم اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441- 1442هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وتم بحث نتائج وإجراءات تعامل المحافظات مع جائحة كورونا، واستعدادات الجهات الأمنية والرقابية وأدوارها المتعددة وآليات الاستفادة العملية في تحديد التنظيمات المخالفة وسبل تلافيها ورفع الإنجاز والتطوير بها.

وشدد الأمير فيصل بن بندر على أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

شارك في الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كورونا واستعداد الأمن والتطوير في اجتماع أمير الرياض بمحافظي المنطقة
سبق

رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمشاركة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بقصر الحكم اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441- 1442هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وتم بحث نتائج وإجراءات تعامل المحافظات مع جائحة كورونا، واستعدادات الجهات الأمنية والرقابية وأدوارها المتعددة وآليات الاستفادة العملية في تحديد التنظيمات المخالفة وسبل تلافيها ورفع الإنجاز والتطوير بها.

وشدد الأمير فيصل بن بندر على أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

شارك في الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
02:17 PM

كورونا واستعداد الأمن والتطوير في اجتماع أمير الرياض بمحافظي المنطقة

ترأسه بمشاركة نائبه عبر الاتصال المرئي ونوقشت خلاله الموضوعات المدرجة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
460

رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمشاركة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بقصر الحكم اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441- 1442هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وتم بحث نتائج وإجراءات تعامل المحافظات مع جائحة كورونا، واستعدادات الجهات الأمنية والرقابية وأدوارها المتعددة وآليات الاستفادة العملية في تحديد التنظيمات المخالفة وسبل تلافيها ورفع الإنجاز والتطوير بها.

وشدد الأمير فيصل بن بندر على أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

شارك في الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,445
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,061
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,195

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة