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تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا في" مالي

الكاميرون: 14 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت مالي، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة المالي ميشال سيديبي، في تصريح صحفي: "سجلنا 18 حالة، 14 منها وافدة و4 محلية، وحالة وفاة واحدة".

وكانت الحكومة المالية أعلنت، الأربعاء الماضي، عن تسجيل أول إصابتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" المستجد لدى مواطنين اثنين قادمين من فرنسا.

فيما سجلت الكاميرون، اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد إلى 113 مصاباً، وفق وزارة الصحة الكاميرونية.

وتعد الكاميرون ثامن دولة إفريقية تسجل فيها حالات مؤكدة بفيروس "كورونا"، حيث ظهر لأول مرة في الكاميرون قبل 3 أسابيع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد عبرت عن قلقها إزاء وصول "كورونا" إلى الدول الإفريقية التي لا يتوفر في أغلبها نظام صحي قوي يمكنها من مواجهة الفيروس الذي وصل إلى أغلب دول العالم.

فيروس كورونا الجديد

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تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا في" مالي
سبق

أعلنت مالي، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة المالي ميشال سيديبي، في تصريح صحفي: "سجلنا 18 حالة، 14 منها وافدة و4 محلية، وحالة وفاة واحدة".

وكانت الحكومة المالية أعلنت، الأربعاء الماضي، عن تسجيل أول إصابتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" المستجد لدى مواطنين اثنين قادمين من فرنسا.

فيما سجلت الكاميرون، اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد إلى 113 مصاباً، وفق وزارة الصحة الكاميرونية.

وتعد الكاميرون ثامن دولة إفريقية تسجل فيها حالات مؤكدة بفيروس "كورونا"، حيث ظهر لأول مرة في الكاميرون قبل 3 أسابيع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد عبرت عن قلقها إزاء وصول "كورونا" إلى الدول الإفريقية التي لا يتوفر في أغلبها نظام صحي قوي يمكنها من مواجهة الفيروس الذي وصل إلى أغلب دول العالم.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
07:09 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:23 AM

تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا في" مالي

الكاميرون: 14 إصابة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مالي، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة المالي ميشال سيديبي، في تصريح صحفي: "سجلنا 18 حالة، 14 منها وافدة و4 محلية، وحالة وفاة واحدة".

وكانت الحكومة المالية أعلنت، الأربعاء الماضي، عن تسجيل أول إصابتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" المستجد لدى مواطنين اثنين قادمين من فرنسا.

فيما سجلت الكاميرون، اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد إلى 113 مصاباً، وفق وزارة الصحة الكاميرونية.

وتعد الكاميرون ثامن دولة إفريقية تسجل فيها حالات مؤكدة بفيروس "كورونا"، حيث ظهر لأول مرة في الكاميرون قبل 3 أسابيع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد عبرت عن قلقها إزاء وصول "كورونا" إلى الدول الإفريقية التي لا يتوفر في أغلبها نظام صحي قوي يمكنها من مواجهة الفيروس الذي وصل إلى أغلب دول العالم.

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