النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقرير إسرائيلي: هجوم حادّ على الجيش والمؤسسات الأمنية واتهامهم بالعجز والضعف

قال: لم يحققوا أي نتيجة عملياتية ناجحة في الحرب على غزة

كشف تقرير إسرائيلي أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية وجّهوا انتقادات شديدة لأداء المؤسسة الأمنية في الحرب على غزة، وذلك خلال جلسة للكابينيت، التي عقدت مساء أمس، وبحثت وقف إطلاق النار.

وطبقاً لصحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء الأعضاء في الكابينيت، قلقون من انتهاء "العملية العسكرية" على غزة، وسط أجواء تعكس انتصاراً لحركة "حماس".

ووجّه وزراء في الكابينيت انتقادات حادة للاستخبارات الإسرائيلية التي وُصِفَت بـ"عديمة الفائدة"، وذلك لـ"عجزها عن طرح أهداف من شأنها "تغيير واقع" الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وقيل خلال الجلسة إن الحملة العدوان "لم تحقق أي نتيجة عملياتية ناجحة".

كما قيل في جلسة الكابينيت إن سلاح الجو الإسرائيلي "فشل في تدمير معظم الأنفاق الدفاعية لحماس"، كما شهدت جلسة الكابينيت توجيه انتقادات شديدة اللهجة لتجنب القيادة العسكرية والسياسية في "إسرائيل"، اجتياح القطاع وتنفيذ عملية برية، والاكتفاء بضربات معظمها جوية.

وتساءل الوزراء الإسرائيليون عن كيفية استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة حتى نهاية العملية العسكرية، وانتقدوا فشل الجيش الإسرائيلي في اغتيال قيادات بارزة في حركة "حماس"، بحجم يحيى السنوار أو محمد الضيف.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تقرير إسرائيلي: هجوم حادّ على الجيش والمؤسسات الأمنية واتهامهم بالعجز والضعف
سبق

كشف تقرير إسرائيلي أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية وجّهوا انتقادات شديدة لأداء المؤسسة الأمنية في الحرب على غزة، وذلك خلال جلسة للكابينيت، التي عقدت مساء أمس، وبحثت وقف إطلاق النار.

وطبقاً لصحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء الأعضاء في الكابينيت، قلقون من انتهاء "العملية العسكرية" على غزة، وسط أجواء تعكس انتصاراً لحركة "حماس".

ووجّه وزراء في الكابينيت انتقادات حادة للاستخبارات الإسرائيلية التي وُصِفَت بـ"عديمة الفائدة"، وذلك لـ"عجزها عن طرح أهداف من شأنها "تغيير واقع" الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وقيل خلال الجلسة إن الحملة العدوان "لم تحقق أي نتيجة عملياتية ناجحة".

كما قيل في جلسة الكابينيت إن سلاح الجو الإسرائيلي "فشل في تدمير معظم الأنفاق الدفاعية لحماس"، كما شهدت جلسة الكابينيت توجيه انتقادات شديدة اللهجة لتجنب القيادة العسكرية والسياسية في "إسرائيل"، اجتياح القطاع وتنفيذ عملية برية، والاكتفاء بضربات معظمها جوية.

وتساءل الوزراء الإسرائيليون عن كيفية استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة حتى نهاية العملية العسكرية، وانتقدوا فشل الجيش الإسرائيلي في اغتيال قيادات بارزة في حركة "حماس"، بحجم يحيى السنوار أو محمد الضيف.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
02:14 PM

تقرير إسرائيلي: هجوم حادّ على الجيش والمؤسسات الأمنية واتهامهم بالعجز والضعف

قال: لم يحققوا أي نتيجة عملياتية ناجحة في الحرب على غزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
8,600

كشف تقرير إسرائيلي أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية وجّهوا انتقادات شديدة لأداء المؤسسة الأمنية في الحرب على غزة، وذلك خلال جلسة للكابينيت، التي عقدت مساء أمس، وبحثت وقف إطلاق النار.

وطبقاً لصحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء الأعضاء في الكابينيت، قلقون من انتهاء "العملية العسكرية" على غزة، وسط أجواء تعكس انتصاراً لحركة "حماس".

ووجّه وزراء في الكابينيت انتقادات حادة للاستخبارات الإسرائيلية التي وُصِفَت بـ"عديمة الفائدة"، وذلك لـ"عجزها عن طرح أهداف من شأنها "تغيير واقع" الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وقيل خلال الجلسة إن الحملة العدوان "لم تحقق أي نتيجة عملياتية ناجحة".

كما قيل في جلسة الكابينيت إن سلاح الجو الإسرائيلي "فشل في تدمير معظم الأنفاق الدفاعية لحماس"، كما شهدت جلسة الكابينيت توجيه انتقادات شديدة اللهجة لتجنب القيادة العسكرية والسياسية في "إسرائيل"، اجتياح القطاع وتنفيذ عملية برية، والاكتفاء بضربات معظمها جوية.

وتساءل الوزراء الإسرائيليون عن كيفية استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة حتى نهاية العملية العسكرية، وانتقدوا فشل الجيش الإسرائيلي في اغتيال قيادات بارزة في حركة "حماس"، بحجم يحيى السنوار أو محمد الضيف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة