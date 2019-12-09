وفاة مدير مستشفى الأفلاج في حادث مروري

توفي، صباح اليوم، مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم؛ إثر حادث مروري.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم، قد استقبل صباح اليوم "القاسم"، بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته.
توفي، صباح اليوم، مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم؛ إثر حادث مروري.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم، قد استقبل صباح اليوم "القاسم"، بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته.وفاة مدير مستشفى الأفلاج حادث مروري
توفي، صباح اليوم، مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم؛ إثر حادث مروري.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم، قد استقبل صباح اليوم "القاسم"، بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته.
توفي، صباح اليوم، مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم؛ إثر حادث مروري.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم، قد استقبل صباح اليوم "القاسم"، بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته.