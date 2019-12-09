النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة مدير مستشفى الأفلاج في حادث مروري

نُقل إلى "طوارئ حوطة بني تميم" عقب الحادث

توفي، صباح اليوم، مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم؛ إثر حادث مروري.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم، قد استقبل صباح اليوم "القاسم"، بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته.

وفاة مدير مستشفى الأفلاج حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفاة مدير مستشفى الأفلاج في حادث مروري
سبق

توفي، صباح اليوم، مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم؛ إثر حادث مروري.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم، قد استقبل صباح اليوم "القاسم"، بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
12:24 PM

وفاة مدير مستشفى الأفلاج في حادث مروري

نُقل إلى "طوارئ حوطة بني تميم" عقب الحادث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
1
1,474

توفي، صباح اليوم، مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم؛ إثر حادث مروري.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم، قد استقبل صباح اليوم "القاسم"، بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,038
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,370
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,791

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة