وفاة مدير مستشفى الأفلاج في حادث مروري

نُقل إلى "طوارئ حوطة بني تميم" عقب الحادث

توفي، صباح اليوم، مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم؛ إثر حادث مروري.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم، قد استقبل صباح اليوم "القاسم"، بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته.