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"تويتر" تغيّر من شكل تصميمها تماماً.. هذا ما ستجده

التحديث تم طرحه لعدد محدود على منصة "الويب"

أعلنت شبكة التدوين المصغر الأشهر "تويتر"، طرحها تحديثاً جديداً على منصتها، ستغير من شكل تصميمها بصورة كبيرة جداً.

وأوضحت الشبكة أن التحديث الأخير، سيتم طرحه لعدد محدود من مستخدمي "تويتر" على منصة "الويب"؛ على أن يتم تعميمه لكل المستخدمين، خلال وقت لاحق.

ويوفر التصميم الجديد لـ"تويتر" عدداً من المزايا، التي كانت حصرية للتطبيق على الهواتف الذكية، أبرزها أيقونة "الاستكشاف" أو الإشارات المرجعية.

كما قلّصت "تويتر" من الأعمدة المجاورة للتغريدات؛ لمنح المستخدم مساحة أبرز لرؤية ومتابعة التغريدات المفضلة له.

كما أضافت "تويتر" عدداً من الاختصارات على لوحة المفاتيح لأي مستخدم؛ حتى يتمكن من التنقل على الموقع بشكل أسرع.

وأضافت أيضاً إمكانية نشر تغريداتك مرفقة بزر "إيموجي" يعبر عما تشعر به وقت نشرك التغريدة من غضب وحزن وغضب وبكاء وحب، وما إلى ذلك.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تغيّر من شكل تصميمها تماماً.. هذا ما ستجده
سبق

أعلنت شبكة التدوين المصغر الأشهر "تويتر"، طرحها تحديثاً جديداً على منصتها، ستغير من شكل تصميمها بصورة كبيرة جداً.

وأوضحت الشبكة أن التحديث الأخير، سيتم طرحه لعدد محدود من مستخدمي "تويتر" على منصة "الويب"؛ على أن يتم تعميمه لكل المستخدمين، خلال وقت لاحق.

ويوفر التصميم الجديد لـ"تويتر" عدداً من المزايا، التي كانت حصرية للتطبيق على الهواتف الذكية، أبرزها أيقونة "الاستكشاف" أو الإشارات المرجعية.

كما قلّصت "تويتر" من الأعمدة المجاورة للتغريدات؛ لمنح المستخدم مساحة أبرز لرؤية ومتابعة التغريدات المفضلة له.

كما أضافت "تويتر" عدداً من الاختصارات على لوحة المفاتيح لأي مستخدم؛ حتى يتمكن من التنقل على الموقع بشكل أسرع.

وأضافت أيضاً إمكانية نشر تغريداتك مرفقة بزر "إيموجي" يعبر عما تشعر به وقت نشرك التغريدة من غضب وحزن وغضب وبكاء وحب، وما إلى ذلك.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
11:43 AM

"تويتر" تغيّر من شكل تصميمها تماماً.. هذا ما ستجده

التحديث تم طرحه لعدد محدود على منصة "الويب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شبكة التدوين المصغر الأشهر "تويتر"، طرحها تحديثاً جديداً على منصتها، ستغير من شكل تصميمها بصورة كبيرة جداً.

وأوضحت الشبكة أن التحديث الأخير، سيتم طرحه لعدد محدود من مستخدمي "تويتر" على منصة "الويب"؛ على أن يتم تعميمه لكل المستخدمين، خلال وقت لاحق.

ويوفر التصميم الجديد لـ"تويتر" عدداً من المزايا، التي كانت حصرية للتطبيق على الهواتف الذكية، أبرزها أيقونة "الاستكشاف" أو الإشارات المرجعية.

كما قلّصت "تويتر" من الأعمدة المجاورة للتغريدات؛ لمنح المستخدم مساحة أبرز لرؤية ومتابعة التغريدات المفضلة له.

كما أضافت "تويتر" عدداً من الاختصارات على لوحة المفاتيح لأي مستخدم؛ حتى يتمكن من التنقل على الموقع بشكل أسرع.

وأضافت أيضاً إمكانية نشر تغريداتك مرفقة بزر "إيموجي" يعبر عما تشعر به وقت نشرك التغريدة من غضب وحزن وغضب وبكاء وحب، وما إلى ذلك.

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