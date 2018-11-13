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محافظ فيفاء يناقش مشاريع الطرق بالمحافظة

بحضور رئيس البلدية ومدير النقل بجازان ومهندسين ومقاولين

بحث محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم الثلاثاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ومدير عام فرع وزارة النقل بجازان المهندس قاسم الغزواني وعدد من المهندسين ومقاول الصيانة.

وناقش المحافظ سبل العمل في طرق فيفاء من حيث توسعتها وعمل المصدات والحماية لها وتحديد مواقع الانهيارات المتكررة أثناء هطول الأمطار وعمل الحماية اللازمة لذلك.
وتطرقوا إلى ما تم تنفيذه سابقاً من قبل البلدية من توسعات ومصدات بالإضافة إلى تجربة البلدية في مشروع حماية الانهيارات.
وأكد محافظ فيفاء على تكامل الجهات في أعمالها بما يصب في خدمة المواطن ومضاعفة العمل والتزام كل إدارة بمسؤولياتها.
كما اطلع على سير العمل في طريق الحزام الدائري وشاهد عبر الخرائط نسب الإنجاز وكذلك الطرق التي يتم العمل بها حالياً والتي سيتم العمل بها كطريق 8 و12 و20 والسربة وقرضة والحورة.
بعد ذلك أخذ محافظ فيفاء ورئيس البلدية ومدير النقل جولة تفقدية على طرق المحافظة , وقفوا خلالها على عدد من المواقع التي تحتاج إلى توسعة وصيانة وعمل الحماية والمصدات بها.
ووعد مدير فرع وزارة النقل بجازان المهندس قاسم الغزواني بأن فيفاء بإذن الله ستحظى باهتمام بالغ من حيث رفع كفاءة طرق المحافظة وأكد على استمرار وتكثيف العمل حالياً في الحماية والمصدات وتوسعة ومعالجة المواقع الخطرة وتحسين مدخل منتزه قرضة وربطه بالطريق الدائري.

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محافظ فيفاء يناقش مشاريع الطرق بالمحافظة
سبق

بحث محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم الثلاثاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ومدير عام فرع وزارة النقل بجازان المهندس قاسم الغزواني وعدد من المهندسين ومقاول الصيانة.

وناقش المحافظ سبل العمل في طرق فيفاء من حيث توسعتها وعمل المصدات والحماية لها وتحديد مواقع الانهيارات المتكررة أثناء هطول الأمطار وعمل الحماية اللازمة لذلك.
وتطرقوا إلى ما تم تنفيذه سابقاً من قبل البلدية من توسعات ومصدات بالإضافة إلى تجربة البلدية في مشروع حماية الانهيارات.
وأكد محافظ فيفاء على تكامل الجهات في أعمالها بما يصب في خدمة المواطن ومضاعفة العمل والتزام كل إدارة بمسؤولياتها.
كما اطلع على سير العمل في طريق الحزام الدائري وشاهد عبر الخرائط نسب الإنجاز وكذلك الطرق التي يتم العمل بها حالياً والتي سيتم العمل بها كطريق 8 و12 و20 والسربة وقرضة والحورة.
بعد ذلك أخذ محافظ فيفاء ورئيس البلدية ومدير النقل جولة تفقدية على طرق المحافظة , وقفوا خلالها على عدد من المواقع التي تحتاج إلى توسعة وصيانة وعمل الحماية والمصدات بها.
ووعد مدير فرع وزارة النقل بجازان المهندس قاسم الغزواني بأن فيفاء بإذن الله ستحظى باهتمام بالغ من حيث رفع كفاءة طرق المحافظة وأكد على استمرار وتكثيف العمل حالياً في الحماية والمصدات وتوسعة ومعالجة المواقع الخطرة وتحسين مدخل منتزه قرضة وربطه بالطريق الدائري.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
09:33 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
09:40 PM

محافظ فيفاء يناقش مشاريع الطرق بالمحافظة

بحضور رئيس البلدية ومدير النقل بجازان ومهندسين ومقاولين

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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بحث محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم الثلاثاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ومدير عام فرع وزارة النقل بجازان المهندس قاسم الغزواني وعدد من المهندسين ومقاول الصيانة.

وناقش المحافظ سبل العمل في طرق فيفاء من حيث توسعتها وعمل المصدات والحماية لها وتحديد مواقع الانهيارات المتكررة أثناء هطول الأمطار وعمل الحماية اللازمة لذلك.
وتطرقوا إلى ما تم تنفيذه سابقاً من قبل البلدية من توسعات ومصدات بالإضافة إلى تجربة البلدية في مشروع حماية الانهيارات.
وأكد محافظ فيفاء على تكامل الجهات في أعمالها بما يصب في خدمة المواطن ومضاعفة العمل والتزام كل إدارة بمسؤولياتها.
كما اطلع على سير العمل في طريق الحزام الدائري وشاهد عبر الخرائط نسب الإنجاز وكذلك الطرق التي يتم العمل بها حالياً والتي سيتم العمل بها كطريق 8 و12 و20 والسربة وقرضة والحورة.
بعد ذلك أخذ محافظ فيفاء ورئيس البلدية ومدير النقل جولة تفقدية على طرق المحافظة , وقفوا خلالها على عدد من المواقع التي تحتاج إلى توسعة وصيانة وعمل الحماية والمصدات بها.
ووعد مدير فرع وزارة النقل بجازان المهندس قاسم الغزواني بأن فيفاء بإذن الله ستحظى باهتمام بالغ من حيث رفع كفاءة طرق المحافظة وأكد على استمرار وتكثيف العمل حالياً في الحماية والمصدات وتوسعة ومعالجة المواقع الخطرة وتحسين مدخل منتزه قرضة وربطه بالطريق الدائري.

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