"المركز الوطني للأرصاد" ينبّه لـ: ضباب وتدنٍ في الرؤية على محافظتَي ينبع والرايس

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن ضباباً، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي ينبع والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحاً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن ضباباً، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي ينبع والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحاً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن ضباباً، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي ينبع والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحاً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن ضباباً، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي ينبع والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحاً.