النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1015 وفاة جديدة.. الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة في عدد ضحايا كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1015 شخصًا جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر.

وأظهرت بيانات جديدة لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 68 ألفًا و689 شخصًا، طِبقًا لـ"أ ف ب".

ومنذ مطلع أبريل لم تسجل الولايات المتحدة حصيلة يومية تقل عن الألف وفاة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيناريو الأسوأ للوباء يشير إلى "أننا سنخسر 75 ألفًا أو 80 ألفًا أو 100 ألف شخص"؛ معتبرًا أن إيقاف عجلة الاقتصاد في البلاد سمح بتجنب وفاة مليون ونصف مليون نسمة على الأقل.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

الرئيسية/ محطات

اعلان
1015 وفاة جديدة.. الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة في عدد ضحايا كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1015 شخصًا جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر.

وأظهرت بيانات جديدة لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 68 ألفًا و689 شخصًا، طِبقًا لـ"أ ف ب".

ومنذ مطلع أبريل لم تسجل الولايات المتحدة حصيلة يومية تقل عن الألف وفاة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيناريو الأسوأ للوباء يشير إلى "أننا سنخسر 75 ألفًا أو 80 ألفًا أو 100 ألف شخص"؛ معتبرًا أن إيقاف عجلة الاقتصاد في البلاد سمح بتجنب وفاة مليون ونصف مليون نسمة على الأقل.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:33 AM

1015 وفاة جديدة.. الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة في عدد ضحايا كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
706

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1015 شخصًا جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر.

وأظهرت بيانات جديدة لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 68 ألفًا و689 شخصًا، طِبقًا لـ"أ ف ب".

ومنذ مطلع أبريل لم تسجل الولايات المتحدة حصيلة يومية تقل عن الألف وفاة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيناريو الأسوأ للوباء يشير إلى "أننا سنخسر 75 ألفًا أو 80 ألفًا أو 100 ألف شخص"؛ معتبرًا أن إيقاف عجلة الاقتصاد في البلاد سمح بتجنب وفاة مليون ونصف مليون نسمة على الأقل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,908
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,696
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,030
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,983

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة