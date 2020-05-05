1015 وفاة جديدة.. الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة في عدد ضحايا كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1015 شخصًا جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر.

وأظهرت بيانات جديدة لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 68 ألفًا و689 شخصًا، طِبقًا لـ"أ ف ب".

ومنذ مطلع أبريل لم تسجل الولايات المتحدة حصيلة يومية تقل عن الألف وفاة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيناريو الأسوأ للوباء يشير إلى "أننا سنخسر 75 ألفًا أو 80 ألفًا أو 100 ألف شخص"؛ معتبرًا أن إيقاف عجلة الاقتصاد في البلاد سمح بتجنب وفاة مليون ونصف مليون نسمة على الأقل.