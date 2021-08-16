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"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

‏استشاري: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تحمي من المتحور "دلتا"

أكد أن الفيروس سريع التحور وتحدث طفرات لبعض الأحيان لا نتوقعها

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري بأن فيروس كورونا سريع التغيرات والتحورات وأن ما نسير فيه الآن هو في الطريق السليم وتقدم وليس العودة للخلف والذي يجعلنا نعود للخلف هو وجود تحورات كبيرة في فيروس كورونا تمنع استجابة الفيروس للقاحات أو المناعة الطبيعية التي تحدث بعد الإصابة.

وأضاف أن هذا الأمر شوهد في عدة مراحل خصوصاً تحور دلتا والتي أظهرت انخفاض استجابة المتحور للجرعة الأولى وحتى الإصابة الطبيعية ولم تكن الاستجابة جيدة إلا لمن أخذ الجرعة الثانية والجرعة الثالثة للمرضى الذين يعانون من تدني المناعة.

وقال " الشهري " عبر برنامج النهار على قناة الإخبارية بأن السعودية بذلت جهداً كبيراً في محاربة كورونا ويجب أن تكون مثالاً يحتذى به وللأسف نحن منفتحون على العالم وبالتالي ما يحصل في العالم الخارجي قد ينعكس علينا رغم الجهود التي بذلت ولكن نحن الآن نحصد نتائج إيجابية ونحن في سباق كبير مع المتحور وعندما لا يستجيب للقاحات سنعود للوراء والذي أرجوه من شركات إنتاج اللقاحات أن تستمر في تطوير اللقاحات مع التحورات الجديدة.

وأشار إلى أن من أهم التحديات التي يواجهها العالم هو عدم معرفة مستقبل فيروس كورونا للأسف إنه سريع التحور وتحدث طفرات لبعض الاحيان لا نتوقعها ولا نعلم عنها وعندما يجد فيروس كورونا بيئة لا تحاربه فإنه يغير نفسه مع تلك البيئة ويصبح أكثر ضراوة وبالتالي تزيد أعداد الإصابات والوفيات والضغط على المنظومة الصحية وهذا ما يخشاه العالم.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏استشاري: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تحمي من المتحور "دلتا"
سبق

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري بأن فيروس كورونا سريع التغيرات والتحورات وأن ما نسير فيه الآن هو في الطريق السليم وتقدم وليس العودة للخلف والذي يجعلنا نعود للخلف هو وجود تحورات كبيرة في فيروس كورونا تمنع استجابة الفيروس للقاحات أو المناعة الطبيعية التي تحدث بعد الإصابة.

وأضاف أن هذا الأمر شوهد في عدة مراحل خصوصاً تحور دلتا والتي أظهرت انخفاض استجابة المتحور للجرعة الأولى وحتى الإصابة الطبيعية ولم تكن الاستجابة جيدة إلا لمن أخذ الجرعة الثانية والجرعة الثالثة للمرضى الذين يعانون من تدني المناعة.

وقال " الشهري " عبر برنامج النهار على قناة الإخبارية بأن السعودية بذلت جهداً كبيراً في محاربة كورونا ويجب أن تكون مثالاً يحتذى به وللأسف نحن منفتحون على العالم وبالتالي ما يحصل في العالم الخارجي قد ينعكس علينا رغم الجهود التي بذلت ولكن نحن الآن نحصد نتائج إيجابية ونحن في سباق كبير مع المتحور وعندما لا يستجيب للقاحات سنعود للوراء والذي أرجوه من شركات إنتاج اللقاحات أن تستمر في تطوير اللقاحات مع التحورات الجديدة.

وأشار إلى أن من أهم التحديات التي يواجهها العالم هو عدم معرفة مستقبل فيروس كورونا للأسف إنه سريع التحور وتحدث طفرات لبعض الاحيان لا نتوقعها ولا نعلم عنها وعندما يجد فيروس كورونا بيئة لا تحاربه فإنه يغير نفسه مع تلك البيئة ويصبح أكثر ضراوة وبالتالي تزيد أعداد الإصابات والوفيات والضغط على المنظومة الصحية وهذا ما يخشاه العالم.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
07:45 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
04:12 PM

‏استشاري: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تحمي من المتحور "دلتا"

أكد أن الفيروس سريع التحور وتحدث طفرات لبعض الأحيان لا نتوقعها

A A A
هادي العصيمي - الرياض
1
2,908

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري بأن فيروس كورونا سريع التغيرات والتحورات وأن ما نسير فيه الآن هو في الطريق السليم وتقدم وليس العودة للخلف والذي يجعلنا نعود للخلف هو وجود تحورات كبيرة في فيروس كورونا تمنع استجابة الفيروس للقاحات أو المناعة الطبيعية التي تحدث بعد الإصابة.

وأضاف أن هذا الأمر شوهد في عدة مراحل خصوصاً تحور دلتا والتي أظهرت انخفاض استجابة المتحور للجرعة الأولى وحتى الإصابة الطبيعية ولم تكن الاستجابة جيدة إلا لمن أخذ الجرعة الثانية والجرعة الثالثة للمرضى الذين يعانون من تدني المناعة.

وقال " الشهري " عبر برنامج النهار على قناة الإخبارية بأن السعودية بذلت جهداً كبيراً في محاربة كورونا ويجب أن تكون مثالاً يحتذى به وللأسف نحن منفتحون على العالم وبالتالي ما يحصل في العالم الخارجي قد ينعكس علينا رغم الجهود التي بذلت ولكن نحن الآن نحصد نتائج إيجابية ونحن في سباق كبير مع المتحور وعندما لا يستجيب للقاحات سنعود للوراء والذي أرجوه من شركات إنتاج اللقاحات أن تستمر في تطوير اللقاحات مع التحورات الجديدة.

وأشار إلى أن من أهم التحديات التي يواجهها العالم هو عدم معرفة مستقبل فيروس كورونا للأسف إنه سريع التحور وتحدث طفرات لبعض الاحيان لا نتوقعها ولا نعلم عنها وعندما يجد فيروس كورونا بيئة لا تحاربه فإنه يغير نفسه مع تلك البيئة ويصبح أكثر ضراوة وبالتالي تزيد أعداد الإصابات والوفيات والضغط على المنظومة الصحية وهذا ما يخشاه العالم.

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