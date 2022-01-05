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"كفازوفيتش": لولا الله ثم الملك سلمان لما كانت هناك دولة اسمها البوسنة

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس العلماء المفتي العام للبوسنة والهرسك

‬استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة، اليوم، رئيس العلماء المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً؛ للمشاركة في أعمال جائزة الملك فيصل العالمية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير آل الشيخ بالمفتي العام للبوسنة والهرسك والوفد المرافق، مبيناً أن البوسنة والهرسك هي محل عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن مواقف المملكة التاريخية والمتواصلة خير شاهد.

وأكد "آل الشيخ" حرص الوزارة على التعاون مع المشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك في كل أعمالها؛ لخدمة الإسلام الوسطي، ونشر التسامح والتعايش السلمي.

من جانبه، عبّر الدكتور "حسين كفازوفيتش" عن تقديره الكبير للأعمال الجليلة والدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للبوسنة والهرسك وشعبها دون استثناء، مضيفاً القول: نشكر الله ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على مواقفه التاريخية ودعمه المستمر للبوسنة منذ الحرب إلى يومنا هذا، فلولا الله ثم الملك سلمان لما كانت هناك دولة اسمها البوسنة والهرسك.

ونوّه "كفازوفيتش" بالزيارة التاريخية التي قام بها الوزير "آل الشيخ" للبوسنة والهرسك مؤخراً، والتي تمخضت عن توقيع برنامج تنفيذي للعمل الإسلامي المشترك الذي سيخدم مسلمي البوسنة ودول البلقان، ولقاءات مع كبار المسؤولين بالدولة، مجدداً تأكيد حرص المشيخة على تعميق التواصل والتعاون مع الوزارة، والاستفادة من تجربتها في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومن الجانب البوسني سفير البوسنة لدى المملكة محمد يوستش ومدير إدارة الشؤون الخارجية والمغتربين للمشيخة الإسلامية والسفير السابق الأستاذ رازم تشوليتش.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفازوفيتش": لولا الله ثم الملك سلمان لما كانت هناك دولة اسمها البوسنة
سبق

‬استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة، اليوم، رئيس العلماء المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً؛ للمشاركة في أعمال جائزة الملك فيصل العالمية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير آل الشيخ بالمفتي العام للبوسنة والهرسك والوفد المرافق، مبيناً أن البوسنة والهرسك هي محل عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن مواقف المملكة التاريخية والمتواصلة خير شاهد.

وأكد "آل الشيخ" حرص الوزارة على التعاون مع المشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك في كل أعمالها؛ لخدمة الإسلام الوسطي، ونشر التسامح والتعايش السلمي.

من جانبه، عبّر الدكتور "حسين كفازوفيتش" عن تقديره الكبير للأعمال الجليلة والدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للبوسنة والهرسك وشعبها دون استثناء، مضيفاً القول: نشكر الله ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على مواقفه التاريخية ودعمه المستمر للبوسنة منذ الحرب إلى يومنا هذا، فلولا الله ثم الملك سلمان لما كانت هناك دولة اسمها البوسنة والهرسك.

ونوّه "كفازوفيتش" بالزيارة التاريخية التي قام بها الوزير "آل الشيخ" للبوسنة والهرسك مؤخراً، والتي تمخضت عن توقيع برنامج تنفيذي للعمل الإسلامي المشترك الذي سيخدم مسلمي البوسنة ودول البلقان، ولقاءات مع كبار المسؤولين بالدولة، مجدداً تأكيد حرص المشيخة على تعميق التواصل والتعاون مع الوزارة، والاستفادة من تجربتها في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومن الجانب البوسني سفير البوسنة لدى المملكة محمد يوستش ومدير إدارة الشؤون الخارجية والمغتربين للمشيخة الإسلامية والسفير السابق الأستاذ رازم تشوليتش.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:08 PM

"كفازوفيتش": لولا الله ثم الملك سلمان لما كانت هناك دولة اسمها البوسنة

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس العلماء المفتي العام للبوسنة والهرسك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة، اليوم، رئيس العلماء المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً؛ للمشاركة في أعمال جائزة الملك فيصل العالمية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير آل الشيخ بالمفتي العام للبوسنة والهرسك والوفد المرافق، مبيناً أن البوسنة والهرسك هي محل عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن مواقف المملكة التاريخية والمتواصلة خير شاهد.

وأكد "آل الشيخ" حرص الوزارة على التعاون مع المشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك في كل أعمالها؛ لخدمة الإسلام الوسطي، ونشر التسامح والتعايش السلمي.

من جانبه، عبّر الدكتور "حسين كفازوفيتش" عن تقديره الكبير للأعمال الجليلة والدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للبوسنة والهرسك وشعبها دون استثناء، مضيفاً القول: نشكر الله ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على مواقفه التاريخية ودعمه المستمر للبوسنة منذ الحرب إلى يومنا هذا، فلولا الله ثم الملك سلمان لما كانت هناك دولة اسمها البوسنة والهرسك.

ونوّه "كفازوفيتش" بالزيارة التاريخية التي قام بها الوزير "آل الشيخ" للبوسنة والهرسك مؤخراً، والتي تمخضت عن توقيع برنامج تنفيذي للعمل الإسلامي المشترك الذي سيخدم مسلمي البوسنة ودول البلقان، ولقاءات مع كبار المسؤولين بالدولة، مجدداً تأكيد حرص المشيخة على تعميق التواصل والتعاون مع الوزارة، والاستفادة من تجربتها في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومن الجانب البوسني سفير البوسنة لدى المملكة محمد يوستش ومدير إدارة الشؤون الخارجية والمغتربين للمشيخة الإسلامية والسفير السابق الأستاذ رازم تشوليتش.

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